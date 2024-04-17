2024台中親子音樂季　全台首座「佩佩豬」巨型氣偶現身

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2024台中親子音樂季記者會今(17)日於市府市政大樓舉行，開場由台中市多倫多幼兒園的小朋友帶來唱跳表演。欒治誼表示，市長盧秀燕非常重視親子活動及教育，台中親子音樂季進入第7年，深受大小朋友喜愛，去年活動兩日就吸引超過1萬6千人次參加，今年首度移師台中公園舉行，現場除了特別嘉賓粉紅豬小妹及YOYO家族的哥哥姐姐們，還有神祕禮物，「歡迎大家4月27、28日一起來吃喝唱跳！」
新聞局表示，2024台中親子音樂季以「孩享玩樂 聚樂FUN送」為活動主軸，邀請14組表演團體輪番上陣帶來精彩演出，包含YOYO家族太鼓表演、草帽女孩溫柏淳、旋轉立方、CTBE中灣銅管室內樂團、SONAR聲吶人聲樂團、李科穎爵士鼓、台中市忠孝國小弦樂團、小帥哥樂團、台中藝術家兒童合唱團、葫蘆墩Smile太鼓團、樂福哥哥氣球小丑魔術、Soul Brat索布雷特舞團，要陪大、小朋友迎接兒童月最後一個周末時光。
新聞局指出，今年由市府攜手台中文創業者獨家製作「粉紅豬小妹帆布拉鍊袋」，民眾只要填答問卷就能獲得限量好禮。另外，活動現場也規劃以音樂為主題的闖關活動，邀請親子同心協力完成後，即可兌換限量「粉紅豬小妹造型磁鐵」，讓親子在遊戲當中認識樂器、寓教於樂。
此外，新聞局也特別規劃「粉紅豬小妹限量獨家禮物包」抽獎活動，只要追蹤「石虎家族」粉絲專頁、按讚活動貼文，並於活動貼文留言「快來台中親子音樂季一起玩!」，並tag三位好友，即獲得抽獎資格，活動時間自4月22日至28日中午12時截止，4月30日公布得獎名單，將抽出50位幸運兒。更多活動詳情資訊請關注「石虎家族Love&Life」粉絲專頁。
新聞局說，活動當日現場將設有文創及小農市集攤位，並邀請台中親子館設攤，將場館多項玩具帶到現場，提供小朋友體驗闖關；警察局也到現場設攤進行交通安全、反詐騙及反毒宣導，同時帶來大型哈雷機車提供親子體驗拍照。更多活動詳情請至2024台中親子音樂季官方網站。
新聞局補充，四月「台中童遊趣」系列活動除親子音樂季，還有文化局所舉辦的台中兒童藝術節，以「藝起這YOUNG玩」為活動主題，設計多元演出的活動內容，邀請33團全國優秀團隊，於山、海、屯、城帶來20場以上的親子互動及表演藝術活動，更多詳細資訊請至台中兒童藝術節臉書查詢。