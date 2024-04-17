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全球半導體供應商前25強！台積電稱霸第1名　聯發科、聯電也上榜

▲半導體市場研究機構TechInsights近日發布去（2023）年全球前25名半導體供應商名單，其中，台積電排名第1名，緊接在後的有英特爾、三星、輝達、高通等大廠。除了台積電外，聯發科排第14名、聯電排名第22名。（圖／NOWnews資料照片）
▲半導體市場研究機構TechInsights近日發布去（2023）年全球前25名半導體供應商名單，其中，台積電排名第1名，緊接在後的有英特爾、三星、輝達、高通等大廠。除了台積電外，聯發科排第14名、聯電排名第22名。（圖／NOWnews資料照片）

記者魏妤庭／台北報導

半導體市場研究機構TechInsights近日發布去（2023）年全球前25名半導體供應商名單，其中，台積電排名第1名，緊接在後的有英特爾、三星、輝達、高通等大廠。除了台積電外，聯發科排第14名、聯電排名第22名。

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《芯智訊》引用半導體調研機構TechInsights報告指出，年度銷售額必須超過59億美元的公司，才有資格能夠進入半導體供應商排名內。而去年排名第1的台積電營收雖年減9%至692億美元，換算新台幣約2.2兆元，但仍站穩去年全球半導體業營收冠軍寶座。

根據報告指出，全球排名第2名的英特爾，去年營收大幅下滑到515億美元，換算新台幣約1.5兆元，年減14%。排名第3名的三星則是由於存儲晶片業務影響，營收掉到483億美元，換算新台幣約1.5兆元，年減34%。

而輝達是以AI晶片優勢，成為去年營收成長最快的半導體商，營收年增102%到496億美元，排名從第8躍升到第4。除了台積電外，台灣廠商聯發科去年以營收138億美元，名列第14名。聯電則是以營收71億美元排名第22名。

若以產地區分，前25名中有13家總部在美國，歐洲、日本、台灣，都是3家，位列第2名。韓國則是有2家、中國1家。

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