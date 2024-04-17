以色列準備反擊伊朗！向鄰國掛保證不會牽連

平壤「萬套住宅」落成！金正恩親自到場剪綵　現場超嗨宛如嘉年華

▲北韓領導人金正恩昨（16）日出席平壤和盛地區「萬套住宅」第二期計畫竣工典禮，現場擠滿歡迎人潮，萬頭攢動，還施放煙火與飛機飛行表演，宛如嘉年華。（圖／翻攝自美聯社影片截圖）
▲北韓領導人金正恩昨（16）日出席平壤和盛地區「萬套住宅」第二期計畫竣工典禮，現場擠滿歡迎人潮，萬頭攢動，還施放煙火與飛機飛行表演，宛如嘉年華。（圖／翻攝自美聯社影片截圖）

記者倪浩軒/綜合報導

北韓領導人金正恩昨（16）日出席平壤和盛地區「萬套住宅」第二期計畫竣工典禮，金正恩乘坐俄羅斯總統蒲亭所贈予的豪車抵達現場，歡迎群眾擠爆空地，接著還施放了煙花與飛機飛行等大型表演，作為剪綵儀式後的餘興節目，祝願所有新住戶家庭幸福。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲北韓領導人金正恩昨（16）日出席平壤和盛地區「萬套住宅」第二期計畫竣工典禮，現場擠滿歡迎人潮，萬頭攢動，還施放煙火與飛機飛行表演，宛如嘉年華。（圖／翻攝自美聯社影片截圖）
▲北韓領導人金正恩昨（16）日出席平壤和盛地區「萬套住宅」第二期計畫竣工典禮，現場擠滿歡迎人潮，萬頭攢動，還施放煙火與飛機飛行表演，宛如嘉年華。（圖／翻攝自美聯社影片截圖）
根據《韓聯社》報導，金正恩於2021年啟動首都建設工程五年規劃，計畫在平壤每年興建萬套住宅，5年總計5萬套，以提升平壤居民生活水準，擠身「世界文明城市」。

報導指出，「萬套住宅」計畫是金正恩特別關注的重點項目之一，曾多次親自出席開工儀式以及竣工儀式，旨在藉此鞏固體制穩定民心。

在昨日的竣工儀式上，北韓內閣總理金德訓、勞動黨中央委員會副部長金與正、勞動黨中央委書記趙甬元和李日煥、平壤市黨委員會責任書記金秀吉、黨中央軍事委員會副委員長樸正天、國防部長強純男和外交部長崔善姬等黨政軍幹部均陪同出席，場面浩大，宛如一場國家級的嘉年華盛會。

▲北韓領導人金正恩昨（16）日出席平壤和盛地區「萬套住宅」第二期計畫竣工典禮。（圖／翻攝自美聯社影片截圖）
▲北韓領導人金正恩昨（16）日出席平壤和盛地區「萬套住宅」第二期計畫竣工典禮。（圖／翻攝自美聯社影片截圖）
根據《美聯社》報導，平壤「萬套住宅」落成後，將由官方負責分配給民眾入住，人民沒有購買、出售或搬遷的自由。平壤作為北韓的首都與樣板城市，定期推出大規模建設項目，以打造「文明城市」的外貌，但金正恩也曾坦承，平壤與北韓其他城市之間存在鴻溝，發展不均是需要克服的難題。


韓國會大選在即！北韓官媒痛批尹錫悅「獨裁者、好戰份子」

北韓上月空降訓練「金正恩親臨指導」　卻傳意外釀多人死傷

北韓勞工傳暴動！不滿四年薪遭上繳國家　罷工抗爭傳至中國、非洲

時機敏感！北韓「時隔一個多月」射彈　布林肯才在前一天抵韓

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生