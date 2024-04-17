平壤「萬套住宅」落成！金正恩親自到場剪綵 現場超嗨宛如嘉年華
北韓領導人金正恩昨（16）日出席平壤和盛地區「萬套住宅」第二期計畫竣工典禮，金正恩乘坐俄羅斯總統蒲亭所贈予的豪車抵達現場，歡迎群眾擠爆空地，接著還施放了煙花與飛機飛行等大型表演，作為剪綵儀式後的餘興節目，祝願所有新住戶家庭幸福。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《韓聯社》報導，金正恩於2021年啟動首都建設工程五年規劃，計畫在平壤每年興建萬套住宅，5年總計5萬套，以提升平壤居民生活水準，擠身「世界文明城市」。
報導指出，「萬套住宅」計畫是金正恩特別關注的重點項目之一，曾多次親自出席開工儀式以及竣工儀式，旨在藉此鞏固體制穩定民心。
在昨日的竣工儀式上，北韓內閣總理金德訓、勞動黨中央委員會副部長金與正、勞動黨中央委書記趙甬元和李日煥、平壤市黨委員會責任書記金秀吉、黨中央軍事委員會副委員長樸正天、國防部長強純男和外交部長崔善姬等黨政軍幹部均陪同出席，場面浩大，宛如一場國家級的嘉年華盛會。
根據《美聯社》報導，平壤「萬套住宅」落成後，將由官方負責分配給民眾入住，人民沒有購買、出售或搬遷的自由。平壤作為北韓的首都與樣板城市，定期推出大規模建設項目，以打造「文明城市」的外貌，但金正恩也曾坦承，平壤與北韓其他城市之間存在鴻溝，發展不均是需要克服的難題。