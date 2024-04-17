郭智輝遭爆曾違法判緩刑！郭正亮推斷內幕：他簽了該文件才跑不掉
新任經濟部長將由崇越集團董事長郭智輝接任，對此國民黨立委王鴻薇質疑，郭智輝不但曾違反證交法被判緩刑，他的律師還是國安會祕書長顧立雄。對此，前立委郭正亮昨（16）日就表示，「這個事情他應該是被人家沾到，他是董事長，可能有簽某些文，表示可能不是直接涉案者，但一定是有簽文的，這就跑不掉。」
記者莊蕙如／台北報導
王鴻薇日前根據2014年的二審判決書透露，郭智輝違反證交法被判1年10個月、商業會計法被判5個月、3個月，均緩刑5年，且應支付公庫600萬元，引起討論。
郭正亮昨日在節目中表示，郭智輝事實上判得很輕，只有五個月，所以我認為他就是，因為崇越下面有一些人違反商業會計法和內線交易，他是連帶的，因為他有簽公文。郭正亮提到，「他跟那個財務處長是唯二要求上訴的，其他人都認罪。」
郭正亮認為，此事郭智輝應該是「被人家沾到」，因為是董事長的身分，可能簽署了文件。郭正亮表示，據他瞭解是海外的作帳，有一些作帳檢方認為虛偽不實。
郭正亮也說，「立法委員一定會質詢這個題目，要他說明當初的狀況，事實上崇越跟漢唐在大陸建廠，大家都公認都是標準的公司，他判五個月表示可能不是直接涉案者，但一定是有簽文的，這就跑不掉了。」