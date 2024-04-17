李亦伸專欄／勇士不敵國王被淘汰即將重建！八年四冠「王朝解體」

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今年勇士連晉級季後賽都失手，Stephen Curry無力絕望表情，Klay Thompson無語問天沮喪，勇士教練Steve Kerr束手無策也無招，勇士王朝宣告終結。
近兩億美元豪華稅，球隊一年支出超過四億美元，勇士過去幾年早已耗盡紅利，連續四年都處於團隊薪資破錶狀況。
上季勇士止步西區第二輪，今年甚至連季後賽都沒沾上邊，勇士「重建」勢在必行。
勇士即將面臨幾個抉擇和挑戰：
1、聯盟當代流行「一大四小」布陣，禁區有對位優勢，速度空間都不受影響，不是「五小」，勇士「五小」陣容和打法在Stephen Curry場場被針對，Klay Thompson失去顛峰，關鍵前鋒Andre Iguodala退休，年輕新人接不上隊種種困境下，已經被世代趨勢和戰術、對位打法淘汰。
2、季後賽附加賽對國王，一戰定生死，勇士還是主打「五小」，希望能創造更多錯位，用速度和機動性封鎖國王三分線發揮。勇士兩名內線先發中鋒Trayce Jackson-Davis只打11分鐘，替補中鋒Kevon Looney打9分鐘，兩人一共得4分、6籃板，幾乎不在主戰陣容。
3、勇士「五小」沒有創造更多錯位和侵略性，反而失去節奏，也沒能創造各種優勢，Stephen Curry一旦被針對防守限制陷入各種包夾，勇士就很難脫困，比賽經常失控。
4、勇士必須面對現實，Stephen Curry、Klay Thompson、Draymond Green三核心已經老化，也無法再讓勇士「五小」發揮最大侵略性，創造逆襲最大效果，三核拆夥，勢難避免。
5、35歲Klay Thompson步入待退之年，今年夏天在自由球員市場很難拿到一分年薪2000萬美元以上複數年合約，勇士最多也只能給他三年6000萬美元，甚至只有四年6000萬美元養老合約，這對勇士「重建」非常不利。
Klay Thompson對爭冠球隊補強或許有強大功能性，但幾乎沒有球隊會給他年薪千萬美元以上複數年合約。
勇士留Klay Thompson，給他養老合約，只會阻礙球隊「重建」布局，同時影響年輕球員成長空間。不給Klay Thompson一分養老合約，似乎又少了大器也不夠情面，勇士難為。
6、Stephen Curry 36歲，Curry能力、表現還是超級出色，但他已經很難獨立帶隊，帶動「五小」，創造各種逆襲奇蹟。沒有顛峰Klay Thompson，少了Andre Iguodala這種全能前鋒，攻防一體控球防守都有一流身手加持，Draymond Green也在老化退化，勇士即使進行「重建」，三、兩年內恐怕也很難重新回到顛峰。
7、如何圍繞Stephen Curry生涯最後2-3年出色狀況，最快完成重建，重新幫助勇士成為爭冠熱門，重建工程非常艱難。Jonathan Kuminga、Moses Moody、Brandin Podziemski、Trayce Jackson-Davis都還需要2-3年養成，培養自信，建立團隊，但Stephen Curry狀況和奪冠野心可等不了那麼久時間。
8、對於勇士未來「重建」，關於「五小」陣容，我會重新思考其價值和作用，不是執著迷信勇士和Stephen Curry，並且更細心研究「一大四小」陣容和無法預期作用，因為勇士今年確實被一大四小給打趴、逆轉，勇士必須捨小球，跟上「一大四小」布陣趨勢。
再見勇士王朝。
Stephen Curry還處於某種顛峰，如果你喜歡看他打球，Stephen Curry未來兩年依舊不會讓人失望。
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