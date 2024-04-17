憲法法庭下周辯論死刑是否違憲 翁曉玲提醒：別忘7成5民意反廢死
死刑存廢與否一直是國內爭論不休的議題。憲法法庭23日將召開言詞辯論庭，就死刑制度是否違憲進行言詞辯論。國民黨立委翁曉玲說，廢除死刑，不是進步立法，當我們國民的法感情仍無法接受廢除死刑之際，大法官們若貿然擴權宣布死刑違憲，不僅會面臨「違抗多數決」之困境，亦會受到違憲擴權的批評，不可不慎。
記者何哲欣／台北報導
翁曉玲今（17）日在臉書說，死刑是我國現行法定刑，「死刑存廢」，係為重大立法政策，關係社會秩序、公共利益及司法正義。他身為民意代表，受廣大民意之付託，理應代表我國社會當前高達7成5以上反對廢除死刑之民意，向憲法法庭表達死刑制度在未經立法院修法廢除前，「死刑制度合憲」的法律意見。
翁曉玲說，這些年來，台灣屢屢發生兇殘殺人案，民心無法容忍這些罪大惡極的行為。而目前法務部不執行死刑、實質廢死的作為，早已引發民怨。大法官此時再度受理死刑違憲聲請案，顯然是不了解社會民心所向，離民意太遠了。
「廢除死刑，不是進步立法；當我們國民的法感情仍無法接受廢除死刑之際，大法官們若貿然擴權宣布死刑違憲，不僅會面臨『違抗多數決』之困境，亦會受到違憲擴權的批評，實不可不慎啊。」