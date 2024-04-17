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「大甲盃」上演大和解！顏清標扮和事佬　鄭鴻文鎮瀾宮牽手鄭銘坤

▲顏清標牽起鄭銘坤（左）、鄭鴻文的手，強調今天「請媽祖見證，大家是好朋友也是好兄弟」。（圖／記者顏幸如攝，2024.04.17）
▲顏清標牽起鄭銘坤（左）、鄭鴻文的手，強調今天「請媽祖見證，大家是好朋友也是好兄弟」。（圖／記者顏幸如攝，2024.04.17）

記者顏幸如／台中報導

大甲媽祖遶境14日回鑾時，發生疑因接轎不成，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤與信徒鄭鴻文衝突的事件，事後鄭鴻文指控鄭銘坤毆打他，鄭銘坤則指他是在保護女嬰，嗆「要告去告」。事經董事長顏清標出面協調，兩人今天在大甲媽見證下「大和解」。顏清標強調鄭鴻文會撤告，「已經沒事了，大家以後都是好朋友、好兄弟」。

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為期9天8夜的大甲媽祖遶境活動，在最後一天行經大甲城隍廟附近時，一名身材高壯的光頭男子，抱著女嬰擋在轎前不讓前進，並不時飆罵三字經、不讓其他信徒躦轎底。現場有民眾拍到鄭銘坤徒手毆打光頭男腹部數次的畫面，光頭男事後表示要對鄭銘坤提出傷害告訴。

警方查出光頭男是10年前犯下夜店殺警案的「中山聯盟」創始人鄭鴻文（48歲）。鄭銘坤則表示男子有酒意，他擔心女嬰的腳在衝突間被撞斷，才使力把男子推出去，並嗆「要告就去告」！

事發3天後，鎮瀾宮董事長顏清標出面作「公親」，今（17）日在市議員李文傑、楊啟邦見證下，領著鄭銘坤、鄭鴻文到媽祖前參拜，二人一起將香插進香爐，象徵和諧同心，顏清標則是牽起二人的手，強調鄭鴻文會撤告，已經沒事了，以後想在哪裡接轎「都可以說、都可以安排」。

顏清標說，兩人都是大甲人、都信奉媽祖，發生這場小插曲也沒什麼事情。鄭鴻文到台北發展，要回來鎮瀾宮拜拜、接駕，當然非常歡迎，今天「請媽祖見證，大家是好朋友也是好兄弟」。鄭銘坤則簡短回答「大家都是大甲人」，未多做說明。

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