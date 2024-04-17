質疑3大租賃借款去放高利貸　王世堅痛批：公股銀行「助紂為虐」

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王世堅更點名財政部與金管會管不到國內38家民營銀行就算了，連公股行庫都借款給這3家租賃公司，讓他們幹這種壞事，尤其公股行庫董事長、總經理都是財政部任命，政府也待他們不薄，薪資待遇也很高，現在竟然做這種事情，要求財政部長莊翠雲該懲處該打屁股的，可別心軟手軟。
王世堅也詢問現場與會的9大公股行庫董總，是否有借錢給3大租賃公司，結果通通舉手，但當他再問知不知道租賃公司拿借到的錢去放高利貸，卻沒人舉手。他說，社會大眾把辛苦賺來的血汗錢，存放在銀行，你們卻把錢借給不良租賃公司，還去放高利貸，這3大租賃公司就是「有牌的地下錢莊」，你們公股行庫竟然還默默私下把錢借給他們，根本是「助紂為虐」，讓他們向民眾吸血，再以拿到的高利貸還給你們。
王世堅質疑公股行庫有錢借給租賃公司，為何不直接借款給需要的民眾？對民眾這麼摳，對3家租賃公司放高利貸卻一問三不知，他是不相信，王世堅痛批公股行庫縱容租賃公司放高利貸。
他也質詢台灣銀行董事長呂桔誠，為何不直接放款給需要的民眾？呂桔誠說明，租賃公司是扮演金融中介角色，而且95%不是進行「先買後付（BNPL）放款，這只占5%，大部分還是機器設備及車輛放款。王世堅則說，車輛貸款仍占了一半，為何借民眾錢卻這麼困難，3大租賃公司手法這麼惡劣，甚至假借商品貸款，有的商品根本不存在 ，有餐廳融資還就簽買賣和牛的假契約，結果還要扣掉利息、保證金及手續費，等於被剝了三層皮。
王世堅痛批，租賃公司明目張膽地規避3大法規，包括《公司法》、《民法》約定利率超過16%及《刑法》重利罪，非常惡質，金管會、財政部及公股行庫卻全然不知，還在互推皮球，要求財政部、金管會與公股行庫立即改進，不要再助紂為虐了，也請國銀龍頭台銀董事長設法改進，呂桔誠也承諾擇日報告。