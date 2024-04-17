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質疑3大租賃借款去放高利貸　王世堅痛批：公股銀行「助紂為虐」

▲民進黨立委王世堅今（17）日痛批3大租賃公司向銀行低利借款，轉而放高利貸給民眾，要求財政部、金管會與9大公股行庫立即改進，不要再「助紂為虐」。（圖／擷取自國會頻道）
▲民進黨立委王世堅今（17）日痛批3大租賃公司向銀行低利借款，轉而放高利貸給民眾，要求財政部、金管會與9大公股行庫立即改進，不要再「助紂為虐」。（圖／擷取自國會頻道）

記者顏真真／台北報導

針對融資租賃公司貸放亂象欠缺監管，潛藏債務危機更引人擔憂，民進黨立委王世堅今（17）日在立法院財委會更痛批，國內3大租賃公司是上市公司，向銀行低利借款後，卻放高利貸給民眾，根本是「有牌的地下錢莊」，明目張膽地規避3大法規《公司法》、《民法》及《刑法》，非常惡劣，要求財政部、金管會與9大行庫立即改進，不要再「助紂為虐」，除遏制租賃公司無法無天行為之外，更希望銀行放款能更友善、更合理地對待有需要貸款的老百姓。

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立法院財委會今日邀請金管會、財政部、經濟部、行政院消費者保護處，就「如何改善我國融資公司因缺乏監管所衍生之社會亂象，以穩定金融市場並保障消費者權益」進行專題報告。王世堅指出，就他了解，國內中租、和潤及裕融這3家上市租賃公司，還統稱他們是「薯條3兄弟」，借款給社會大眾的錢不是來自他們自有資金，而是大量向銀行體系借錢，估計約有5千億元，而且用低利貸款，再放「高利貸」給需要的民眾。

王世堅更點名財政部與金管會管不到國內38家民營銀行就算了，連公股行庫都借款給這3家租賃公司，讓他們幹這種壞事，尤其公股行庫董事長、總經理都是財政部任命，政府也待他們不薄，薪資待遇也很高，現在竟然做這種事情，要求財政部長莊翠雲該懲處該打屁股的，可別心軟手軟。

王世堅也詢問現場與會的9大公股行庫董總，是否有借錢給3大租賃公司，結果通通舉手，但當他再問知不知道租賃公司拿借到的錢去放高利貸，卻沒人舉手。他說，社會大眾把辛苦賺來的血汗錢，存放在銀行，你們卻把錢借給不良租賃公司，還去放高利貸，這3大租賃公司就是「有牌的地下錢莊」，你們公股行庫竟然還默默私下把錢借給他們，根本是「助紂為虐」，讓他們向民眾吸血，再以拿到的高利貸還給你們。

王世堅質疑公股行庫有錢借給租賃公司，為何不直接借款給需要的民眾？對民眾這麼摳，對3家租賃公司放高利貸卻一問三不知，他是不相信，王世堅痛批公股行庫縱容租賃公司放高利貸。

他也質詢台灣銀行董事長呂桔誠，為何不直接放款給需要的民眾？呂桔誠說明，租賃公司是扮演金融中介角色，而且95%不是進行「先買後付（BNPL）放款，這只占5%，大部分還是機器設備及車輛放款。王世堅則說，車輛貸款仍占了一半，為何借民眾錢卻這麼困難，3大租賃公司手法這麼惡劣，甚至假借商品貸款，有的商品根本不存在 ，有餐廳融資還就簽買賣和牛的假契約，結果還要扣掉利息、保證金及手續費，等於被剝了三層皮。

王世堅痛批，租賃公司明目張膽地規避3大法規，包括《公司法》、《民法》約定利率超過16%及《刑法》重利罪，非常惡質，金管會、財政部及公股行庫卻全然不知，還在互推皮球，要求財政部、金管會與公股行庫立即改進，不要再助紂為虐了，也請國銀龍頭台銀董事長設法改進，呂桔誠也承諾擇日報告。

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