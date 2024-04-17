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戀童癖狼師將出獄！改當街頭藝人　他憂：誰家孩子會不會又受害？

▲一名社工分享追蹤戀童癖狼師的故事，強調自己一定會補起漏洞。（圖／翻攝白玫瑰社會關懷協會臉書）
▲一名社工分享追蹤戀童癖狼師的故事，強調自己一定會補起漏洞。（圖／翻攝白玫瑰社會關懷協會臉書）

記者何哲欣／台北報導

藝人黃子佼被查出電腦內有未成年少女性愛片，他過去女友都小他很多歲，被認為有戀童癖。一名社工在「白玫瑰社會關懷分享協會」臉書分享，過去追蹤的一名狼師，因猥褻性侵幼童入獄服刑，近期將出獄，但該狼師在出獄前卻刻意斷了聯繫，只知道他後來考上了街頭藝人。這讓他擔心，未來會不會又有誰家還在受害？

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社工說，他知道這名狼師時，這狼師已經入監兩次了，兩次都是在他開的才藝班裡面的小女孩小男孩下手，第一次犯案時，是被家長發現，第二次被抓到時，他的左右腿各坐著一個小女孩、中間坐著一個小男孩，他的手，就在這三個小孩的身上隨意的游移，「在他寫給我的每封信中，都透露著他對幼童的迷戀，對於幼童的癡狂，他甚至覺得孩子就是他最好的戀人」。

社工說，狼師犯了一件又一件的猥褻性侵幼童案件，這些受害的孩童，都是6到8歲的小孩，從幼稚園大班就跟狼師在一起，上法庭時，有些因為不懂自己經歷了什麼，只是描述發生的狀況，用著最天真無邪的表情說出最沈重的傷害。

後來狼師出獄，還寫信來問社工要如何作弊讓量表過關，但社工仍持續追蹤狼師進性侵專區的可能性時，狼師恨社工不讓他再回到社會，最後一次回信僅說，出監後，不會再去當老師，因為他已經考上了街頭藝人的證照。

社工憂心，「我記得我讀那麼信是心寒、顫抖的，想到出監後的他如果真的去當街頭藝人，會在哪裡表演沒人知道，在他表演時，幼童天真地圍在他身邊，那些讓他觸手可及的幼童會不會被他拐到哪裡？又會不會在哪裡受害？是在公園的隱密處？還是某個充滿歡笑的廣場公廁？他會誘拐誰家的小孩？又會讓哪個小孩以為是愛？我充滿恐懼。」

不過該社工仍說，會一直想阻止狼師，對戀童癖患者無法原諒，是因為誰都無法接受那些原本該在花園中嬉鬧、追逐的笑臉，會只剩下眼淚，終其一生、無法逃離。「為什麼我們只能抹乾眼淚，而不是築起保護的城牆？狼師的再犯率有多高？戀童癖的固著性有多嚴重？難道我們只能等待他們傷害孩童後，再把他們他們判刑，關起來？誰的孩子，都不該被犧牲，我會繼續追，我都想一點一點的補起來，我不會放棄，就算最後被逼上街頭，我也會有大家吧！」


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