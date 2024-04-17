快訊／Keanna爆「如何發現謝和弦出軌」 IG怒罵陳芳語：偽善甜心
歌手謝和弦前妻Keanna日前加入陳芳語與吳卓源之間的戰爭，並多次表示自己掌握陳芳語與謝和弦2人曾在錄音室發生關係的證據。今（17）日下午Keanna再度在IG限動上爆料，表示當初自己會發現謝和弦與陳芳語的不倫戀，是因為：「看了當時另一半（謝和弦）的手機，加上他的自白把所有細節都交代出來。」並怒轟陳芳語是「偽善甜心」。
記者張一笙／綜合報導
Keanna在IG上開問答，有粉絲詢問她：「怎麼發現的？怎麼度過的？」，Keanna則直球對決表示她當時看了另一半（謝和弦）的手機，加上他的自白把所有細節都交代出來，並說謝和弦應該還記得當初有跟她坦白道歉，所以在這波爆料中完全龜縮不說話，Keanna還表示：「（謝和弦）應該忘了我有錄音。」Keanna還提到：「前室友（謝和弦）還有傳訊息給偽善甜心（陳芳語）說跟我坦承了，但偽善甜心不僅對我沒有任何愧疚，現在現在還在私下說要『處裡』我。」
事實上，陳芳語與Keanna的「開撕」起源於本月2日「鄉民老婆」吳卓源介入朱軒洋及網紅女友Cindy之間的戀情。作為吳卓源昔日閨蜜，陳芳語不但沒有幫忙吳卓源說話，甚至在Threads上發文透露自己一直被壓迫，被同一個人欺負，卻沒人能幫忙，似乎有很多話想說，並表示：「其實一直都很想要開podcast，但是這樣太危險，我會飛太遠。」被質疑是在對吳卓源落井下石。而Keanna看到後，也在IG上爆料：「為什麼在Terry的錄音室裡，妳可以一副無害甜心樣的誇我溫柔漂亮，我先離開去工作後，就在裡面跟我的前室友抽大X做愛呢？」指稱陳芳語與謝和弦兩人，曾經私下背著她發生關係。
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