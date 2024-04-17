影／巴黎奧運開幕倒數百日 運科團隊、中繼站、家鄉美食準備好了
2024年巴黎奧林匹克運動會即將在7月26日在法國巴黎開幕，國家運動訓練中心選在倒數100天的4月17日，舉辦宣誓儀式，邀請田徑選手彭名揚、林昱堂、拳擊選手陳念琴、吳詩儀等4人，與出席貴賓共同「拼貼」金牌的夢想，也為金牌及「前進巴黎、稱霸世界」8個大字「灌溉」能量，宣示最後100天的備戰決心。
記者廖聿偉/綜合報導
體育署署長鄭世忠今(17)日也南下出席宣誓儀式，他表示，在當今這個競爭激烈的國際體壇，選手、教練們早已不再是單槍匹馬、單打獨鬥的局面；現場許多國訓中心、運科中心的同仁們，正是最堅強的後盾。
這是巴黎在1900、1924年後、第3次舉辦奧運。鄭世忠指出，體育署這次面對巴黎奧運，已經二度前往巴黎考察，希望為「現場支援」做好準備，同時，增置安全官協助關照國手的安全。
前幾年的奧運、亞運，我們已經成功設置中繼站，讓家鄉味的美食也能在異地飄香；鄭世忠說，這一次，我們要再提升一個層次，在離場地、選手村最近的地方，租用運動中心及當地物理治療診所、租下飯店，做為休息中繼站，提供運動科學的服務。目前我們已經規劃有許多運科儀器、重量訓練器材，希望能全力支援選手，讓大家無後顧之憂。