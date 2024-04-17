強化企業資訊安全！產業園區管理局辦資安及營業秘密保護研討

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產業園區管理局高屏分局分局長游淑惠表示，該分局為維護園區廠商技術成果和防範不法侵害，乃舉辦此一資訊安全及營業秘密保護研討會，會中，邀請法務部調查局資安工作站調查官李宥萱分享公部門與私部門之資訊安全聯合防禦、保二總隊第四大隊第一中隊高雄分隊分隊長黃大洧分享企業如何強化合理保密措施。
講者分別講述資安、企業誠信及營業秘密案例、偵查經驗與報案SOP，盼透過管理與執法實務等不同面向的分享，以協助企業建立保護制度，以及受侵害時的因應措施，希望能藉由公私部門溝通聯繫及跨域合作機制，防範不法侵害和維護園區廠商權益。
游淑惠指出，廠商投入龐大時間及財力，才獲得相關成果，若被競爭對手以各種手段入侵竊取或內部員工洩密，不僅危及企業營運根本，還會影響國家競爭力，因此，企業應正視資訊安全及營業秘密保護之相關課題，當察覺其機密資料有遭洩漏、不當使用之跡象，便應即時蒐證、處理，以維持企業競爭優勢。
法務部調查局高雄市調查處為感謝產業園區管理局高屏分局建立合作機制，防範不法侵害和維護園區廠商權益，由該處前鎮站組長侯曉甄致送感謝牌給經濟部產業園區管理局高屏分局，由分局長游淑惠代表接受，以資致謝。