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Superdry驚傳股價崩跌下市！台灣市場「不受影響」　代理商曝原因

▲過去一度在台灣掀起風潮的英國潮牌「Superdry極度乾燥」，近年業績嚴重下滑，英國總公司計畫從倫敦證交所下市重整。（圖／翻攝自Superdry官網）
▲過去一度在台灣掀起風潮的英國潮牌「Superdry極度乾燥」，近年業績嚴重下滑，英國總公司計畫從倫敦證交所下市重整。（圖／翻攝自Superdry官網）

記者潘毅／綜合報導

過去一度在台灣掀起風潮的英國潮牌「Superdry極度乾燥」，近年業績嚴重下滑，英國總公司計畫從倫敦證交所下市重整，消息曝光再度讓股價重挫，過去一年間股價已經蒸發90%。對此，台灣代理商今（17）日下午也發出聲明，表示台灣市場不受本次事件影響。

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▲台灣代理商星裕國際今（17）日下午發出聲明。（圖／取自Superdry臉書）
▲台灣代理商星裕國際今（17）日下午發出聲明。（圖／取自Superdry臉書）
台灣代理商星裕國際今（17）日下午發出聲明，指出Superdry已於2023年底分別將南亞及亞太地區業務出售予印度信實集團及韓國Cowell Fashion集團，因此本公司現已轉與Cowell Fashion集團合作，故本次Superdry擬自英國倫敦交易所下市重整一事，Cowell Fashion集團及本公司均不受影響。

星裕補充，Cowell Fashion集團為韓國時尚品牌企業，取得Superdry亞太地區業務後，未來亞太地區Superdry品牌商品之設計、製造及品牌經營，實已由Cowell Fashion集團負責，與英國無關。

星裕提到，自2021年取得Superdry品牌於台灣之獨家代理權後，亦致力於將Superdry品牌之優質商品提供予台灣廣大的消費者，並期望在Superdry原有的品牌基礎上，以嶄新的風貌，為台灣廣大的消費者帶來更優質、更時尚、更實惠的Superdry品牌商品，敬請期待。

Cowell Fashion集團為韓國時尚品牌企業，於韓國本土之合作對象包括Adidas、Reebok、Puma、Calvin Klein、Emporio Armani 及Hugo Boss等國際知名運動、潮流及高級品牌，並於商品設計、製造及品牌經營上均具有豐富經驗。

從台灣國民潮牌殞落！男大生穿Superdry險凍死合歡山

其實Superdry極度乾燥（しなさい）在2014年至2017年間，台灣街頭上幾乎人人一件，成為國民潮牌。

沒想到在2017年1月9日時，台中一位24歲吳姓男子正在騎車環島中，當時他身穿Superdry外套以及兩件上衣，行駛在中橫的合歡山，但當時山上濃霧瀰漫，再加上氣溫僅9度，身上又濕又冷，差點失溫全身無力，在公廁涼亭加厚衣物，卻渾身無力，恰巧發現有員警路過，吳男大聲呼救被帶回派出所。這次事件在當時引爆全台關注，更讓Superdry的品牌形象受創。

▲網友發現知名潮牌「Superdry 極度乾燥」的防風外套在好市多只要 2099 元，引發討論。（圖／翻攝自臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」, 2018.10.22）
▲Superdry極度乾燥（しなさい）的商標上有著日文，起初被許多人誤認為是來自日本。（示意圖／翻攝臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」,）
Superdry是英國公司！日文背後意義曝光

Superdry極度乾燥（しなさい）的商標上有著日文，起初被許多人誤認為是來自日本，但其實Superdry是由英國人James Holder所創辦，過去他也曾坦言，因為是喜歡日本用色大膽之風格，用上日文是為了讓商標整體更好看，其文字本身並無意義。

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