歐弟任《原子少年2》導師！談黃子佼嘆氣　教女兒「懂身體界線」

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提及最近的黃子佼風波，歐弟先是無奈嘆了口氣，接著坦言和對方不熟，直言當年他主持的節目都很紅，但他還沒什麼知名度，「超級星期天只上過一次」，但面對男女界限的教育，他也會清楚告訴兩個女兒，「隨著年齡增長有不同教法，小學（時期）要清楚告訴她們身體的界線，（她們）想要的東西要給到最足，不會因為這樣受到誘惑，家庭的教育滿重要的」。
歐弟也透露，9歲大女兒喜歡表演但比較容易害羞，反觀5歲小女兒則是不會害羞又很愛唱台語歌，都會跟奶奶去唱歌，還被稱讚鼻腔共鳴很好，音律又記得快，還會唱《金包銀》，十分可愛，他更不好意思表示，覺得女兒顏值很高，如果要進演藝圈，還是會希望女兒有份正職工作，把藝人工作當興趣就好。
被問到身邊有沒有新對象，歐弟表示光是照顧孩子就夠忙了，「隨緣啦，離過婚又更難了 」，記者提到離婚桃花會更好，他也自虧「前妻是不是」，坦言還是會為了孩子隔週和鄭雲燦聯絡，至於前陣子被拍到身邊疑似有新歡，他也搞笑稱，「那個我不認識欸，喝太醉了」，表示很可惜連電話都沒有留。
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