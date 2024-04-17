小薰才爆分手鄭人碩！苦勸白癡公主別因戲生情：眼睛要張開

歐弟任《原子少年2》導師！談黃子佼嘆氣　教女兒「懂身體界線」

▲歐弟被問到黃子佼風波忍不住嘆氣，透露自己會教育女兒們男女之間的身體界線，同時也回應先前身邊疑似出現新歡的傳聞。（圖／NOWnews拍攝）
▲歐弟被問到黃子佼風波忍不住嘆氣，透露自己會教育女兒們男女之間的身體界線，同時也回應先前身邊疑似出現新歡的傳聞。（圖／NOWnews拍攝）

記者吳昕蓓／綜合報導

偶像男團選秀節目《原子少年2》6月將如火如荼進行錄製，今（17）日舉辦記者會，少年們各個實力堅強、顏值爆表，連導師歐弟（歐漢聲）都忍不住大讚，「這一次光是外型就很驚艷了，各種類型都有，各種魅力在舞台上呈現」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
被問到前陣子傳出民進黨立委鄭運鵬的兒子德德有參加《原子少年2》海選，歐弟坦言沒有聽說，所以也沒有見過德德本人，認為帥不帥還是要親眼見到才準確，但他看到每位《原子少年2》的選手本人都覺得很帥，由於類型不同，無法比較誰比較帥。

▲（圖／NOWnews拍攝）
▲歐弟被問到最近的黃子佼風波，忍不住嘆氣。（圖／NOWnews拍攝）
提及最近的黃子佼風波，歐弟先是無奈嘆了口氣，接著坦言和對方不熟，直言當年他主持的節目都很紅，但他還沒什麼知名度，「超級星期天只上過一次」，但面對男女界限的教育，他也會清楚告訴兩個女兒，「隨著年齡增長有不同教法，小學（時期）要清楚告訴她們身體的界線，（她們）想要的東西要給到最足，不會因為這樣受到誘惑，家庭的教育滿重要的」。

歐弟也透露，9歲大女兒喜歡表演但比較容易害羞，反觀5歲小女兒則是不會害羞又很愛唱台語歌，都會跟奶奶去唱歌，還被稱讚鼻腔共鳴很好，音律又記得快，還會唱《金包銀》，十分可愛，他更不好意思表示，覺得女兒顏值很高，如果要進演藝圈，還是會希望女兒有份正職工作，把藝人工作當興趣就好。

▲
▲歐弟表示光是照顧孩子就夠忙了，對感情隨緣。（圖／NOWnews拍攝）
被問到身邊有沒有新對象，歐弟表示光是照顧孩子就夠忙了，「隨緣啦，離過婚又更難了 」，記者提到離婚桃花會更好，他也自虧「前妻是不是」，坦言還是會為了孩子隔週和鄭雲燦聯絡，至於前陣子被拍到身邊疑似有新歡，他也搞笑稱，「那個我不認識欸，喝太醉了」，表示很可惜連電話都沒有留。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

歐弟遇軍中霸凌「被狂搧巴掌」險輕生！獲胡瓜伸手救援　暖舉曝光

德德試鏡《原子少年2》畫面流出！影片秒被下架　製作單位回應了

《原子少年2》終於來了！3男神導師搶先看　謝祖武帥兒有望參賽

「台版車銀優」德德受邀參加《原子少年2》！製作單位回應了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞