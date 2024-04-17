花蓮強震來襲「5小時復常」　高鐵「大腦」首公開關鍵決策

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高鐵遭遇地震後能快速應變，在於DWS當中的地震偵測器測得超過40gal的地動加速度時，就會立刻將告警訊號傳送至列車駕駛與行控中心，同時透過列車自動控制系統將受影響區域內列車自動停車。
今高鐵也重現地震後的應變狀況，其中有「高鐵大腦」之稱的行控中心，在接收到地震告警後，「主任控制員」會立即確認全線受影響狀況，並指揮分工細密的控制員同步作業，像是「設施控制員」會確認告警讀數、界定受影響範圍，「列車控制員」指揮列車駕駛依照不同速限逐步提速巡檢等。
台灣高鐵行控中心中央控制課經理顏贊峯分享，行控中心24小時監控高鐵全線列車運轉與維修狀況，若有異常狀況就要盡速通知相關人員處置，盡速把異常恢復，減少對旅客的衝擊。
顏贊峯坦言，地震來襲後，若無法恢復供電，就無法展開列車巡檢，這次地震發生在早上7:58，所幸8:27就恢復供電，確認相關設備沒有異常，就可以開始授權停下來的列車開始移動，如果當時沒有恢復供電，恐怕就得接駁旅客。
地震當天，高鐵自9點起開始「降級運轉」，取消了44班次列車，顏贊峯說明，改規劃自左營站、南港站發出全車自由座列車疏運旅客，這樣的好處是可以載運更多旅客，同時旅客到站後不受時刻表班次限制，有列車就可以搭乘，也能縮短恢復正常時間，最終歷時5小時，高鐵就可恢復正常時刻表發車。
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