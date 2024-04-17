社工智慧決策平台啟動！年省12萬小時評估時間 助風險案件預警
社工工作時常需要深入案家、但也時常遇到暴力或其他風險情境，衛福部今（17）日宣布啟動「社會工作人員智慧決策行動平臺」，利用大數據分析風險行為，開發風險預警模型，社工可在訪視前了解與該個案接觸之風險並預先準備，並視情況安排警察等單位陪同。
記者林志怡／台北報導
以往社工對案件進行風險評估，需要逐案進行檢視、耗費大量時間，但衛福部指出，「社會工作人員智慧決策行動平臺」針對社工工作型態與場域需求開發相關功能，利用大數據分析風險行為，開發風險預警模型，社工可在訪視前了解與該個案接觸之風險並預先準備。
衛福部指出，平台的智慧化地圖則提供訪視路徑規劃及當地社福資源查詢，另外社工可將家訪過程藉由語音轉文字功能將錄音紀錄轉成文字檔，並可於手機上繪製家系圖，減少行政作業及個案紀錄負擔。
此外，衛福部表示，社工處理多元且複雜之個人、家庭或社會議題，其執業安全訓練相當重要。平臺4月啟用，衛福部也將補助22縣市156處社會福利中心、22處家庭暴力暨性侵害防治中心、71處社區心理衛生中心購置XR設備，強化事前預備、事中因應及事後處置能力，未來將持續擴增並優化平臺功能。