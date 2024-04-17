Selina傳8字簡訊後斷聯　與黃子佼「超過20年交情」沒了

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Selina也提到黃子佼當天也有回她訊息，不過她就不透露內容了，Selina說：「我也只是想表達，我是很仔細思考要傳什麼給他。」Selina認為自己因為跟孟耿如沒有太熟，因此沒有多關心對方。至於能否和黃子佼繼續當朋友，Selina坦言還沒想過這一題：「會希望他先勇敢面對，家人也需要他。」並且斷言黃子佼應該不可能復出，表示這樣不管對他或是對他家人都好。
被問及小S、賈永婕、佩甄、陶晶瑩和隋棠等藝人共同發起的兒少修法，Selina表示：「我當然支持修法，小孩的議題我一定會支持，但還沒花太多時間了解內容，所以沒辦法公開說支持加一這樣！」被問到小S是否有向她提出邀約，Selina略帶調侃地表示：「沒有欸！Ella辦音樂會也沒有邀請我啊，還是我自己要去的！」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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