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Selina傳8字簡訊後斷聯　與黃子佼「超過20年交情」沒了

▲Selina在黃子佼出事後隔天有傳8字簡訊關心他，但如今已斷聯。（圖／森普創意提供）
▲Selina在黃子佼出事後隔天有傳8字簡訊關心他，但如今已斷聯。（圖／森普創意提供）

記者張一笙／綜合報導

Selina今（17）日出席母嬰用品品牌活動，被記者問到黃子佼事件，Selina提及自己和黃子佼已經認識超過20年，因此在新聞出來隔天就馬上傳訊息給他。Selina透露自己傳給黃子佼的簡訊內容：「勇敢面對，珍惜所愛。」大方面對黃子佼事件問題，至於後續事件接二連三爆發後就沒再跟他有聯繫。

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▲Selina坦言在黃子佼事件後續事件持續爆發後，就沒再與他有聯繫。（圖／森普創意提供）
▲Selina坦言在黃子佼事件後續事件持續爆發後，就沒再與他有聯繫。（圖／森普創意提供）
相較於Lulu出席活動時對恩師黃子佼的閉口不談，Selina坦然地跟媒體表示：「新聞報出來，我在第二天有傳訊息給他，我很認真思考內容，的確是滿震驚，我說：『勇敢面對，珍惜所愛』，後來陸陸續續的新聞出來，我就沒再跟他聯絡了，我們是這麼多年朋友，希望他能勇敢面對，他家人也需要他。」

▲Selina公開傳給黃子佼的簡訊內容是：「勇敢面對，珍惜所愛。」（圖／森普創意提供）
▲Selina公開傳給黃子佼的簡訊內容是：「勇敢面對，珍惜所愛。」（圖／森普創意提供）
Selina也提到黃子佼當天也有回她訊息，不過她就不透露內容了，Selina說：「我也只是想表達，我是很仔細思考要傳什麼給他。」Selina認為自己因為跟孟耿如沒有太熟，因此沒有多關心對方。至於能否和黃子佼繼續當朋友，Selina坦言還沒想過這一題：「會希望他先勇敢面對，家人也需要他。」並且斷言黃子佼應該不可能復出，表示這樣不管對他或是對他家人都好。

▲Selina表示，她絕對支持兒少修法，但還沒了解內容前不敢貿然+1。（圖／森普創意提供）
▲Selina表示，她絕對支持兒少修法，但還沒了解內容前不敢貿然+1。（圖／森普創意提供）
被問及小S、賈永婕、佩甄、陶晶瑩和隋棠等藝人共同發起的兒少修法，Selina表示：「我當然支持修法，小孩的議題我一定會支持，但還沒花太多時間了解內容，所以沒辦法公開說支持加一這樣！」被問到小S是否有向她提出邀約，Selina略帶調侃地表示：「沒有欸！Ella辦音樂會也沒有邀請我啊，還是我自己要去的！」

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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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