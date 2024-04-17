真善美國際同濟會贈款 國安國小足球隊圓夢赴歐參賽

臺中市國安國小足球隊今年七月初，將前往芬蘭參加第49屆赫爾辛基盃國際足球分齡賽。校長謝淵智表示，由於經費龐大，師生深感頭痛，台中市真善美國際同濟會會長邱菊，透過就讀國安國小小四孫兒「搭線」獲悉，率先自掏腰包捐款十萬元，並發動募款，總計募集30萬元。今天「送愛到國安」，也期勉小將全力以赴，在國際足壇發光發熱，為國爭光。
記者金武鳯/台中報導
捐贈議式下午在國安國小舉行，真善美同濟會會長邱菊，帶領數十名會員一起出席，將30萬元捐贈國安國小，由校長謝淵智代表受贈。會友們相當熱情，為了鼓勵小將「出國比賽，拿冠軍」，紛紛加碼祭彩頭，國際同濟會中B區主席簡鈺臻允諾，「打贏了，再送上大紅包」，另有人要招待吃牛排、送禮物，場面溫馨又熱絡。
邱菊指出，與國安國小足球隊結緣，全靠念小四的孫兒搭線，她才知道國安國小足球隊如此了得，不僅在國內賽事屢獲冠軍，7月還將前往歐洲參賽，要與20個國家代表隊競技。所以當校長談起正在籌措足球隊遠征經費，她立即自掏腰包，將女兒孝敬她的十萬元零用錢捐出。
邱菊說，國際同濟會為全球性的志工社團，秉持一步一腳印精神，致力服務兒童與社區，並以關懷兒童為宗旨。以台中市真善美國際同濟會為例，長期以來，一直很關注基層學校的運動項目，深信體育不僅是一項運動，更是一種精神，一種團結、合作和奮鬥的精神。
為此，當她登高一呼，為國安國小籌募出國經費時，會友們響應熱烈，一共募得30萬元，她希望藉此帶動更多熱心企業跟進，協力推動青少年體育發展和國際交流，讓孩子們藉由與各國球隊切磋機會，增長見識、拓展視野，在國際舞台上展現自己的技藝，建立起更廣闊的國際視野和友誼。
臺中市國安國小校長謝淵智表示，成軍20餘年的國安國小足球隊，受到各界大力支持，使孩子「足」夢踏實。他非常感謝台中市真善美國際同濟會邱菊會長所發起，各個社團、企業共同捐款30萬元，贊助國安國小足球隊出國比賽經費，相信帶著各界愛心出國征戰的選手們，定能在國際舞台發光發熱，為國爭光。