Ella躺著也在賺錢！自爆很容易賴床 只有這男人能讓她秒醒來
42歲Ella（陳嘉樺）去年參戰陸綜《乘風2023》（原名《乘風破浪的姐姐》第四季）、近來推出第二張個人專輯《BAD HABITS》，工作排程充實，她第二年出任床墊品牌代言人，「雖然你不能換枕邊人，但是你可以換床墊」，坦承自己很容易賴床，不過就算睡得再沉，只要兒子勁寶一喊媽，一定立刻從床上醒來。
記者楊穎軒／綜合報導
Ella透露，自己很常有「不小心起不來」的BAD HABITS（壞習慣），廣告片中，Ella分飾兩角，「賴床小睡魔」躺在床墊上撒嬌：「它也有讓我困擾的時候。」而「喚醒天使」站在床邊大喊：「不可能吧！這床墊很完美啊...（起不來）這哪叫困擾啊？妳給我起來！」
「躺在心愛的床上太舒服，很容易一躺下就起不來」，Ella表示，到海外工作時會把床墊一起帶去，現實生活中，她說自己的「喚醒天使」當然是寶貝兒子勁寶，不管自己睡得再沉、再香，只要聽到勁寶在呼喚媽咪，她一定秒速從床上醒來，回應兒子的需求。
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