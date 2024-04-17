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A-Lin二度登上「THE FIRST TAKE」！苦練內幕全曝光：很不安

▲A-Lin二度登上「THE FIRST TAKE」，苦練內幕全曝光：「很不安。」（圖／THE FIRST TAKE提供）
▲A-Lin二度登上「THE FIRST TAKE」，苦練內幕全曝光：「很不安。」（圖／THE FIRST TAKE提供）

記者黃雅琪／綜合報導

A-Lin繼〈有一種悲傷〉後，二度登上日本知名音樂YouTube頻道「THE FIRST TAKE」，選唱收錄在2022年專輯《LINK》中的歌曲〈摯友〉。A-Lin戰戰兢兢為挑戰準備：「我聽說『THE FIRST TAKE』的錄製時間比較早，所以我想著要早點起床，同時也擔心自己是否能成功發出聲音。此外，我對於是否能夠正確唱出歌詞感到不安。為了在TFT上表演，我每天都會練習將全曲演唱10次，我真的卯足全力、做足了準備。」

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▲A-Lin登上「the first take」獻唱代表作。（圖／翻攝自THE FIRST TAKE YouTube）
▲A-Lin以歌曲〈摯友〉再登「THE FIRST TAKE」。（圖／翻攝自THE FIRST TAKE YouTube）
A-Lin憑藉首張專輯在2023年贏得第34屆金曲獎「最佳華語女歌手獎」，〈摯友〉更是其中大受歡迎的代表作品。〈摯友〉描繪出了當代年輕人的戀愛故事，A-Lin說：「雖然是一個『友達以上戀人未滿』的悲情戀愛故事，但這首歌卻能陪伴寂寞的人度過寧靜的夜晚，希望大家務必在『THE FIRST TAKE』上聽聽看。」

2首歌曲都完美詮釋，A-Lin給自己的TFT初體驗打了7分：「滿分10分的話我會給自己7分吧，扣除的3分，有2分是因為我是那種追求完美表現的類型，覺得還有進步的空間，剩下的1分是希望觀眾們也可以為我評分。」至於得到7分的原因，她說：「6分是因為我對自己的歌聲很有信心，覺得自己有達到合格的水準。另外的1分是因為當下身體狀況很好，而且能夠出演『THE FIRST TAKE』本身就是對我實力的一種肯定，所以我打下了讓自己可以引以為傲的7分。」

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