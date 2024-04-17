《原子少年2》選手國際化！「FEniX」家齊暖心鼓勵學弟：勇往直前
偶像男團選秀節目《原子少年2》6月將如火如荼進行錄製，今（17）日舉辦記者會，少年們各個實力堅強、顏值爆表，導師歐弟（歐漢聲）、學長「FEniX」曹家齊都到場應援，連韓團「iKON」成員DK也現身助陣。
記者吳昕蓓／綜合報導
選手們各個身懷絕技，比起上一屆，這一屆又更加國際化，選手來自世界各地，其中日本選手加藤琉士的精彩表現更是讓DK印象深刻，DK透露看到很多充滿潛力的練習生，勉勵少年們要多加練習才能成為獨當一面的偶像，「跟各個團員們互相扶持，不斷練習變得更好」。
而在上一屆比賽中成功出道的學長家齊，第一次擔任大型活動主持人，他坦言特別緊張，開玩笑表示：「我的腳已經快不行了」，他的表現也獲得主持前輩歐弟稱讚「家齊主持得很好」，家齊更為學弟們加油，「繼續往前不要害怕去嘗試任何事情，因為害怕無法呈現最好的樣子」。
歐弟直言：「強者是不會挑選環境的」，鼓勵少年們要勇往直前，同時也推薦難得來台的DK可以去嚐嚐台灣小吃大腸包小腸，家齊則推薦了外國人最害怕的臭豆腐，笑稱「越臭越好吃」，讓DK頓時面有難色，笑翻眾人。
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