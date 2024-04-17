《貓的報恩》睽違22年回歸！5月1日大銀幕吸貓 加碼購票資訊曝光
讓貓奴為之瘋狂，2002年吉卜力動畫《貓的報恩》即將在5月1日於台灣上映，消息一出即獲得熱烈迴響，讓影迷超級興奮，直呼：「我會為了男爵再去看一次！」、「貓男爵根本當年第一男神」，不過也由於迴響太過激烈，首批電影套票直接被秒殺，讓片商緊急加碼，可見該劇真的是讓貓奴為之瘋狂！
記者施以慧／綜合報導
《貓的報恩》描述平凡無奇的放學路上，一名女高中生小春救下了差點被車撞到的貓，沒想到這隻小貓竟是貓王國的王子「月牙」。為了報答小春拯救王子的恩情，貓王國全國動員向小春展開報恩行動，送了一堆老鼠和貓薄荷給小春，貓國王還要將月牙許配給小春。
小春也慢慢浮現當貓也不錯的想法，還在貓王國裡慢慢長出鬍鬚和耳朵，當小春快變成真正的貓時，貓男爵趁機混入宴會中提醒小春，一旦在貓王國迷失自我，就會逐漸變得像貓，讓小春相當害怕...。
腦洞大開的劇情，加上這次的配音卡司，女主角小春由池脇千鶴獻聲，而呼聲最高的貓王子則由爆紅的山田孝之配音，影迷這次可千萬不能錯過。《貓的報恩》雙人電影套票即日起販售至5月5日，每組售價630元，4月18日前購買再加贈「貓王國草原款」限量紀念書卡。
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