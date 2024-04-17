台灣首批進口榴槤凍乾 台中新光三越首站快閃獨賣

擁有「水果之王」美名的榴槤，原產於東南亞國家，全世界榴槤品種逾三百種，老饕公認最好吃的是金枕頭榴槤，產地在泰國「尖竹汶」，得天獨厚的土壤與氣候，孕育出肉實飽滿，脆甜清香高品質，新鮮吃風味絕佳，今年更首度引進A+榴槤凍乾，以先進冷凍乾燥技術製成，吃來像餅乾般香脆，27、28日首站在台中新光三越，由薔薔擔任一日店長快閃獨賣。
記者金武鳯/台中報導
金枕頭榴槤肉實飽滿、脆甜清香，而且核小肉多，是大多數台灣人喜歡的品種與口感。為了符合台灣人在忙碌、快節奏生活中，也能方便攜帶與食用，榴槤凍乾因應上市。榴槤凍乾是以高門檻冷凍乾燥技術製成，100%原果肉、原果香營養，全程無添加，高達210克的榴槤果肉才能做成30克的凍乾，比實際購買榴槤鮮果肉便宜。口感像吃脆脆的餅乾，保留了專屬榴槤的濃、純、香，連泰國人都說好吃。
榴槤凍乾是由泰金果田ไร่ผลไม้ทองไทย引進，主打來自泰國的黃金果實，果田源自於泰文的翻譯，意即台灣的農田、農地，產品皆為泰國產地直送，不僅有榴槤凍乾，也進口運輸上較難以掌握的榴槤鮮果，堅持到台48小時內直送出貨，要讓台灣人吃到直正全世界最好吃的榴槤。
泰金果田泬入泰國產地，了解產地種植的優勢與認證。果田有溼潤、適合榴槤的生長環境，更有排水性高、營養礦物質豐富的火山紅土，採友善耕作技術、不使用殺蟲劑，使用辣椒水或辣椒劑，此外，在果田的專業管理技術，每枝只保留兩顆品質最好的榴槤，一般榴槤樹會留果60顆以上，泰金果田所選擇的產地只會留果30-40顆以上，為了讓營養的保留最大化，且果田所出的榴槤啞果機率低於5%，為專業果田管理下的優質品質保證。
配合榴槤凍乾首批獨家引進台灣，將在全台新光三越巡迴快閃獨賣，首站是4月27、28日在台中新光三越、5月4、5日在台北A8、5月11、12日在台南西門、5月25、26日在台北南西。