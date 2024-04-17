臺南推傳統市場外送！聯手外送平台搶先佈局年輕族群

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臺南市經發局局長林榮川表示，傳統市場被譽為臺南美食之都核心，隨著社會習慣改變傳統市場也積極轉型跟上潮流，除主打新鮮與人情味外，為搶攻年輕族群，透過導入外送平台來克服時空限制，透過手機輕鬆上市場買菜再送到家，也讓消費者有更多元的採購選擇。
臺南市市場處處長王俊博表示，數位化能大幅提高新客觸及率並克服傳統市場可及性的問題，是市場永續經營的必經之路，市場處積極媒合線上零售通路，foodpanda也樂與分享數據洞察，讓攤商進一步瞭解消費者需求，期望讓更多民眾知道臺南的隱藏美食，帶動傳統市場消費。
foodpanda臺灣總經理黃逸華表示，平台觀察到部分年輕消費者因時間、地點限制較少在傳統市場消費，如何拓展市場的年輕客群也是攤商的痛點，foodpanda 使用者平均年齡為25 至 45歲，透過平台強大運能優勢以及數據賦能，可提高年輕族群購買傳統市場外送的意願，期望成為臺南傳統市場再創榮景的指標推手。
foodpanda線上合作7家臺南傳統市場包含永康市場、土城市場、東菜市市場、新市市場、本淵寮市場、金華市場、麻豆市場，外送服務涵蓋臺南市60%人口，不僅有肉品、海鮮、蔬果等生鮮，更網羅滷味、鹹水雞、米糕等熟食料理。為歡慶臺南傳統市場上線，foodpanda 更推出期間限定優惠，即日起至4月30日，凡訂購臺南指定傳統市場，每筆訂單隨機贈送台糖砂糖一包，滿499元並輸入折扣碼「傳統市場好買」享79折優惠，最高可折抵200元。