山豬逝世2天臉書突發文！一看日期是「39歲冥誕」 惹粉絲鼻酸
搞笑藝人山豬（陳俊甫）15日驚傳猝逝，年僅38歲，讓不少粉絲相當難過，紛紛湧入臉書留言哀悼，不過已逝山豬的臉書今（17）日卻突然發布新動態，讓粉絲嚇壞，以為是遲到的愚人節玩笑，沒想到是小編發的文，也讓廣大網友想起，原來4月17日是山豬的生日，還來不及慶生，卻已天人永隔。
記者施以慧／綜合報導
山豬在圈內的多年好友逸祥（黃逸祥）也在臉書貼出兩人合照，像摯友還在世一樣開玩笑，掩飾悲痛，「今天是山豬生日，祝山豬生日快樂（禮物就不要跟我要了，我沒送過），下午有錄影工作，希望一切順利！」
山豬好友香蕉（王俊傑）也留言回覆，「會認識逸祥也是因為山豬，你一定會越來越好，山豬也是，他盯著你，對了，他說要上去探頭看看，上面是關聖帝君還是耶穌，這些疑問跟打鬧的話，感覺他要去解開」。
山豬儘管離開人世，依舊帶給粉絲和好友歡樂，過往曾說過的話也被友人爆料出來，讓留言區也不再只剩悲傷，粉絲也呼籲山豬好友們要替離去的人好好加油。
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