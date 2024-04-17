hololive Meet at Taipei 2024陣容不斷擴大！最新成員名單一次看
hololive成員即將來台與粉絲見面！「hololive Meet at Taipei 2024」活動確定將於5月11日在台北流行音樂中心舉行，而要來台活動的 VTuber 名單也陸續公布，今（17）日晚間9點再度新增holoID組的超人氣成員Kobo Kanaeru，名單逐步揭曉也讓台灣粉絲越來越興奮。
記者潘毅／綜合報導
VTuber 經紀公司 hololive production 瞄準日本海外的活動企劃 hololive Meet，繼日前泰國曼谷場次後，近期宣布將來台北展開，陣容也逐漸揭曉，第一組確定登場的就是雙胞胎VTuber Fuwa ＆ Moco惡魔犬姊妹。
隨後也確定hololive English的Hakos Baelz、IRyS都將在台北粉絲見面會現身，今（17）晚最新公布的成員則是holoID組的Kobo Kanaeru。
「hololive Meet Fan Meeting @ TAIPEI 2024」由 LIFEDECO 主辦、售票平台為 KKTIX，更多資訊與活動指南將在近期持續公布，台灣齁粉們準備搶票！