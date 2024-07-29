郭書瑤爆拍戲「甩態蓋劇本」！當場碎念抱怨態度差　傳遭TVBS封殺

蹦闆開撕游否希！找29位遭詐被害人　擬訴狀槓到底：我陪你玩

▲蹦闆（右）開直播再度槓上游否希（左），並表態已經擬好訴狀，並找了29位受害者出面。（圖／IG liu8g、1988.bomb）
▲蹦闆（右）開直播再度槓上游否希（左），並表態已經擬好訴狀，並找了29位受害者出面。（圖／IG liu8g、1988.bomb）

記者施以慧／綜合報導

知名網紅游否希玩一番賞涉嫌藏籤詐騙粉絲一事，經由知名直播主「蹦闆」自費拍攝影片踢爆，引起軒然大波，雙方互告，事件暫時落幕。蹦闆日前再度打開直播，向粉絲報告最新案情，表示律師已經加告一條罪行，並擬好訴狀，也找了29位受害者出面，將自掏腰包和游否希對簿公堂。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲蹦闆開直播再度槓上游否希，並表態已經擬好訴狀，並找了29位受害者出面。（圖／蹦闆 Youtube）
▲蹦闆在影片中指控游否希等人，並要本人別再躲了，嗆聲游否希將吃8年以上牢飯。（圖／蹦闆 Youtube）
蹦闆在影片中指控游否希、夾娃娃機店長以及助理「自民國113年2月起，以3人以上，共同實施詐術為手段組成具有持續性且牟利性之結構性犯罪組織之詐欺犯罪集團，共同意圖為自己不法之所有」，並提告加重詐欺以及組織犯罪。

他直言，自己絕對不會去開庭，還狠嗆游否希等人恐吃上8年以上牢飯，「你們繼續不要和解、繼續就說你們都沒錯，我這邊證據確鑿，我絕對弄你們弄到死掉，你們敢嘴臭我跟你們玩到底」。

蹦闆也喊話：「游否希我跟你沒恩怨，沒針對你，你只要把騙到的錢還他，我也不會任何追究，也不會跟你討錢」，希望游否希敢做出不法勾當，就要勇於承擔。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道

粉絲控「一番賞」詐騙 ！游否希拒赴警局說明　2次通知後恐遭拘提

游否希詐騙手法大公開！前夥伴認「做籤2年多」　暗黑內幕全說了

《貓的報恩》睽違22年回歸！5月1日大銀幕吸貓　加碼購票資訊曝光

曾沛慈求子尷尬了！將危險期記成安全期　嬌喊：還是很開心

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載