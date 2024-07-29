蹦闆開撕游否希！找29位遭詐被害人　擬訴狀槓到底：我陪你玩

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▲蹦闆在影片中指控游否希等人，並要本人別再躲了，嗆聲游否希將吃8年以上牢飯。（圖／蹦闆 Youtube）

知名網紅游否希玩一番賞涉嫌藏籤詐騙粉絲一事，經由知名直播主「蹦闆」自費拍攝影片踢爆，引起軒然大波，雙方互告，事件暫時落幕。蹦闆日前再度打開直播，向粉絲報告最新案情，表示律師已經加告一條罪行，並擬好訴狀，也找了29位受害者出面，將自掏腰包和游否希對簿公堂。蹦闆在影片中指控游否希、夾娃娃機店長以及助理「自民國113年2月起，以3人以上，共同實施詐術為手段組成具有持續性且牟利性之結構性犯罪組織之詐欺犯罪集團，共同意圖為自己不法之所有」，並提告加重詐欺以及組織犯罪。他直言，自己絕對不會去開庭，還狠嗆游否希等人恐吃上8年以上牢飯，「你們繼續不要和解、繼續就說你們都沒錯，我這邊證據確鑿，我絕對弄你們弄到死掉，你們敢嘴臭我跟你們玩到底」。蹦闆也喊話：「游否希我跟你沒恩怨，沒針對你，你只要把騙到的錢還他，我也不會任何追究，也不會跟你討錢」，希望游否希敢做出不法勾當，就要勇於承擔。