統一開季13場豪取11勝史上最速！周董百盜M1　台鋼遭逆轉吞6連敗

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統一獅開季13戰拿11勝，寫下聯盟最速11勝紀錄，超越1997年時報鷹、2020年樂天桃猿的14戰。
中信兄弟一局爆！4：10不敵富邦 周思齊生涯百盜M1
富邦悍將在新莊主場迎戰中信兄弟，兄弟隊的先發投手德保拉在2局下遭遇亂流，王正棠在一出局後擊出右外野方向的二壘安打，緊接著高國麟也敲出安打，隨後辛元旭內野滾地球，兄弟雙殺不及，為富邦首開紀錄。兄弟在3局上趁著投手戈威士不穩，包括岳政華和陳俊秀連續保送帶有打點，以及許基宏的高飛犧牲打，以2：1逆轉超前。
5局上兄弟許基宏與陳子豪安打串連，擴大至3：1領先，5局下富邦捕手戴培峰轟出兩分砲，一棒讓比賽重新回到原點。到了6局下，王政順失誤給富邦悍將超前的機會，辛元旭擊出超前三壘安打，7局下富邦靠著4支安打灌進5分大局，奠定比賽勝基。
值得一提的是，8局上周思齊代打選到保送，並盜壘成功，跑出職棒生涯第99次盜壘，距離生涯百盜里程碑僅差1次盜壘。
台鋼洋投哈瑪星初登板 雄鷹遭味全逆轉吞6連敗
台鋼雄鷹今在斗六球場交手味全龍，雖然6局都還保持領先，但7局上遭到龍大逆轉被攻下4分，接著投手群崩盤，9局上龍隊再轟進6分，終場味全12：3狂電台鋼，讓台鋼苦吞6連敗，目前戰績以4勝8敗排名聯盟墊底。
前5局台鋼取得3：0領先，6局上味全龍追回1分，但關鍵7局上，郭嚴文、劉基鴻揮出安打，張政禹三壘安打扳平比分，張祐銘敲出超前分安打，隨後吉力吉撈高飛犧牲打再下一城，以5:3逆轉超前，8局上龍隊再添1分，9局上龍隊猛敲6支安打，吃下6分大局，讓比賽失去懸念。
龍隊洋投艾璞樂先發6局被敲4安失3分，飆出7次三振，拿下本季首勝；台鋼洋投哈瑪星迎來中職初登板，先發6局被敲4安失1分，投出9次三振，另有2次四死球，最終無關勝敗。
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