日深山驚見焦屍！1男1女遭膠帶「呈X形」綑綁 頭部遭塑膠袋遮蓋
日本栃木縣那須町的深山日前遭人發現2具嚴重燒焦的遺體，經過警方調查發現死者生前皆遭到勒頸，兩具遺體被發現時遭膠帶緊緊纏繞，呈現「X」形堆疊且臉上覆蓋黃色塑膠袋，目前警方表示已經派出專業司法解剖和調查人員，但目前已有一名20多歲男子出面自首，相關細節仍有待當局釐清。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《朝日新聞》、《每日新聞》等日媒報導，目擊者在16日早上6時50分左右河床發現起火，另一名目擊者則在早上8時左右向派出所報案發現兩具燒焦的遺體，調查人員指出，兩具遺體被發現時重疊在一起，且頭部被套上黃色塑膠袋和膠帶纏繞，遺體交叉呈現「X」形重疊，附近則發現疑似裝有汽油的罐子。
報導指出，發現遺體的地點距離那須町中心超過10公里，是個就連當地人都不太會出入的深山，目前確認其中一名受害者是55歲男子寶島龍太郎，其戶籍在東京臺東區，住址和發現遺體的位置更超過140公里，另一具遺體則被認為應是身份、年齡仍不詳的成年女性。
栃木縣警方計畫進行司法解剖以確認死因，同時將調查寶島龍太郎的交友關係，以及是否存在任何糾紛，不過媒體指出有一名20多歲男子已向警視廳上野警察署自首，警方對此也已經展開調查。