快訊／日本西部深夜傳「規模6.4地震」 半小時內又傳3次有感餘震
日本氣象廳週三（17）指出，日本西部豐後水道發生芮氏規模6.4地震，震源深度50公里，震央在九州跟四國之間的海域，包含愛媛縣、高知縣都觀測到最大震度6弱搖晃，目前並無發布海嘯威脅警報。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據日本放送協會（NHK）報導，這起最大震度為6弱級的有感地震發生在日本時間 17日23時14分，震央位於豊後水道，震源深度約50公里，包括四國愛媛南予地方、高知西部、愛媛縣西南方沿海等日本西部地區感受明顯晃動。
觀測到出現震度5及以上的地區包括愛知縣愛南町（6弱）、高知縣宿毛市（6弱）、愛知縣宇和島市（5強）以及愛知縣八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、鬼北町與大分縣佐伯市、津久見市（5弱）。
日本氣象廳晚間23時14分、23時27分以及23時31分左右又再度觀測到了規模超過4的餘震，第一起發生於愛媛縣、最大震度為3級；第二起發生於愛媛縣南予地方、高知西部，最大震度為3級；第三起則發生在長野縣北部，震央深度約10公里，最大震度為3級，當局稱目前無需擔心這次地震引發海嘯。
根據日本規定，地震震度等級可分為0至7，最大為7，其中可再分為6強與6弱。