李亦伸專欄／NBA附加賽西區第八卡位戰　國王vs.鵜鶘「決勝密碼」

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接下來是西區第八卡位戰「國王vs.鵜鶘」，鵜鶘前鋒Zion Williamson對湖人一戰終場前3分多鐘左腿筋拉傷退場，傷勢不明，能不能健康復出打國王，為這場輸球只能回家放假「驟死戰」投下極大變數。
如果Zion Williamson傷停不能打，恭喜國王，這是天降神運。Zion Williamson能打，而且傷勢不算太嚴重，那麼鵜鶘能拿下西區第八種子。
「國王vs.鵜鶘」戰情分析預測：
1、例行賽鵜鶘5勝國王，完全壓制國王。
2、國王兩支主力外線Kevin Huerter、Malik Monk傷停，國王先發、板凳輪換都有缺口。
3、在執教、用人方面，Willie Green執教表現被低估，今年鵜鶘有幾個爆發點，能影響比賽，改變節奏，關鍵都在Willie Green最大挖掘角色球員和板凳，累積鵜鶘場上競爭力。
Zion Williamson成長為關鍵球員，他在進攻端更聰明，關鍵球更有把握，並且能掌握場上情勢，在衝擊內線和傳球取得最大效率。替補控球Jose Alvarado成為改變比賽奇兵，對湖人如果沒有他的神出鬼沒，場上對位難以預測，快速突破帶動比賽節奏，湖人早早就一波流帶走比賽。
前鋒Larry Nance Jr.調整角色，從板凳出發，功能百八百。三分射手Trey Murphy三世場均14.8場，三分命中率3成48，Herbert Jones成為年度防守第一隊成員，三分命中率4成1，Willie Green用人執教遠勝國王教練Mike Brown。
4、Mike Brown是球員型教練，沒有不好，只是太平庸，他能給球員最大創造力和自主空間，因此球隊手氣、外線命中率和場上直覺格外重要。
國王能殺得勇士片甲不留，三分球39投18中，三分命中率4成62是致勝武器，Krrgan Murray、De'Aaron Fox、Harrison Barnes、Keon Ellis四個先發三分球29投16中，射得勇士防守肢離破碎。
Keon Ellis成功死釘Stephen Curry，國王各種包夾、圍堵Stephen Curry，三分投順，勇士防守對位不斷出現漏洞，Stephen Curry持球無球威脅降低，勇士輸在技不如人，更輸在國王瘋狂手氣。
打鵜鶘，Mike Brown得有不同作為、用人、調度，國王很難再靠瘋狂手氣和球運拿下這場關鍵卡位戰。Mike Brown整季都不太用其他二線角色球員，執教風格並不保守很有彈性，他需要帶動國王贏球氣勢和對位。
5、Zion Williamson是這場球關鍵決勝球員，他能健康出賽，鵜鶘就有能力搞定國王。
6、鵜鶘大哥CJ McCollum附加賽G1對湖人三分球9投1中，全場只得9分，還沒有任何罰球，他打這麼爛，鵜鶘差一點點就能扭轉乾坤。McCollum不會再打得更爛了。
我的預測：
鵜鶘贏球，拿下西區第八種子。更要恭喜雷霆，西區第一種子危機解除，不管西區第八種子是鵜鶘還是國王。