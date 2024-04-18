高球／賴嘉一狂射2老鷹丶抓4鳥　單回合打出66桿、暫居首位

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參賽的86位職業選手中包括美國選手及南非球員各一，另有84位台灣職業球員。比賽球道全長7182碼。業餘選手胡宇棠與施榮緯都打出72桿，暫並列職業組第17位，在業餘球員中成績最好。尋求衛冕的美國選手伴翔太郎打出73桿，暫並列第27位。
這也是斑芝花球場自2019年起，至今連續第六年成為ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽開幕站，明天最終回合決賽頒獎典禮結束， ThreeBond公司將與TPGA在球場簽約，繼續單站冠名贊助ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽。
第一回合賴嘉一獵下兩隻老鷹丶四鳥及一個雙柏忌，鐵桿與木桿開球都發揮水準，在兩個五桿洞第九洞，長5110碼，開球後距洞163碼，第二桿八鐵打上果嶺，O K獵鷹；第13洞，長545碼，開球後距旗洞140碼，以劈桿打上果嶺，6呎一推進洞也獵下第二隻老鷹。
另一個五桿洞第5洞也抓下小鳥，兩桿打上果嶺，距洞39呎兩推進洞；另外第15洞的45呎長推進洞抓鳥，也是精采。唯一大失誤是在第3洞四桿洞，開球偏右，彈到馬路直接出界，吞下雙柏忌。
他表示，前一陣子球季休息期間，調整不少動作，讓自己的方向性及穩定度更好，因此今年預期在比賽方面會增加更多信心。
一桿之差的謝旻軒今天射下六隻小鳥及一柏忌，歸功木桿丶鐵桿與推桿表現都不錯，四個五桿洞抓下三隻小鳥，以第九洞的15呎小鳥推桿最遠；第六洞四桿洞的36呎長推射鳥更遠，有15個洞成功上果嶺，全場29推。
他指出去年考日巡參賽資格，直打進第三關，最終雖未能通過，但是自考試中獲得不少心得，尤其在心理建設方面，如在強大壓力下如何處理球，如何保持專注力等等，都獲益不少，也帶給自己很大的信心；尤其是去年七月初在大崗山球場的挑戰賽，歷經延長賽，拿下職業首勝，也增加不少自信心，相信今年的戰績會更好。
最終回合決賽將從今(18)日上午7點，分別自第一洞及第十洞開球，最後一組於上午8:50出發，比賽預計下午兩點結束，隨即舉行頒獎典禮。