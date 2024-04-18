足球／安聯小小世界盃再破千隊報名、創疫後新高   7月進行總決賽

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今年適逢巴黎奧運年，結合奧運元素，今年的賽事口號「Fight for Glory」，要激勵每位球員超越極限，並向奧運精神致敬，今年仍會遴選優秀潛力的球員能飛往國外參加培訓，讓優秀的球員能夠有機會和其他國家的球員交流。
「2024安聯小小世界盃」今年維持開放U6至U15組別報名參加，並有台北市、花蓮縣、新竹縣、高雄市、台中市、新北市、台南市七個區域報名，每一區每組的冠軍隊晉級全國總決賽，全國總決賽將訂在7月6日至7月7日，於台北市立大學天母校區體育館登場，並由愛爾達體育台現場直播，合計今年將有破千場的賽事進行，成為全台重要的基層足球饗宴。
4月16日將會進行隊伍數抽籤，首場縣市預賽將在5月4日至5月5日，於台北市、花蓮縣兩地同時率先開踢，邀請大家一起到場為球員們加油打氣！最終在全國總決賽五個組別奪冠的隊伍，不但可以帶走冰淇淋冠軍金盃，今年每個組別的冠軍和亞軍球隊，還能獲得限量版的安聯小小世界盃紀念鑰匙圈，前三名再加碼利百代贊助的大禮包。
中華民國迷你足球協會以致力推廣台灣基層與幼兒足球為初衷，主辦之安聯小小世界盃今年邁入第11週年，近五年的報名隊伍都在700隊以上，今年更是繼2018年1022隊報名、2019年1033隊報名、2021年1483隊報名以來，第四度突破千隊報名，今年有1107隊報名，是疫情後史上新高。
承辦單位中華民國迷你足球協會表示，回首過往協會草創之初篳路藍縷，在缺乏包含軟硬體及財力和場地等資源下仍堅持推動幼兒足球發展，期盼來日成為風行全國的國民運動。中華民國迷你足球協會與安聯人壽陪伴許多愛踢球的孩子成長，有許多小球員更是一路參與安聯小小世界盃，從U6組、U8組參加至U12組，從剛接觸足球到非常厲害，都是安聯小小世界盃的重要家人，迷你足球協會表示非常感謝全國各地的球隊教練、家長們的喜歡與肯定，今年期盼再與大家再一同Fight for Glory！
📌分區預賽時間：
台北市-5月4日至5月5日 (北市大天母校區)
花蓮縣-5月4日至5月5日 （花蓮縣立體育高級中等學校）
新竹縣-5月25日至5月26日 （新竹台大竹北校區）
高雄市-5月25日至5月26日（鳳山體育場）
台中市-6月1日至6月2日 （朝馬足球場）
新北市-6月22日至6月23日 （華僑中學）
台南市-6月22日至6月23日 （永華足球場）
📌全國總決賽：
2024年7月6日至7月7日（北市大天母校區體育館）