只有3天！7-11美式、拿鐵「第2杯10元」　咖啡、泡麵滿額折100元

下雨天不憂鬱！全家濃拿鐵、靜岡抹茶第2杯10元　霜淇淋10元爽吃

▲全家週末分享日優惠曝光，特濃拿鐵、厚濃靜岡抹茶拿鐵第二杯10元，現擠霜淇淋買第二支也只要10元。（圖／全家提供）
▲全家週末分享日優惠曝光，特濃拿鐵、厚濃靜岡抹茶拿鐵第二杯10元，現擠霜淇淋買第二支也只要10元。（圖／全家提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

變天了！今（18）日開始鋒面通過且水氣增多，半個台灣雷雨轟炸，需要來杯咖啡補充活力！7-11咖啡隱藏優惠，包括厚乳拿鐵、蜂蜜美式、青梅冰茶買1送1；全家則是週末分享日優惠提早曝光，明天（19日）起至21日，特濃拿鐵、厚濃靜岡抹茶拿鐵第二杯10元，現擠霜淇淋買第二支也只要10元，除了山丘藍藍莓霜淇淋外，還有小農牛奶口味也都有優惠。

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🟡全家便利商店

📍門市｜4月19日至4月21日
◾特濃拿鐵第二杯10元，原價65元、特價38元
◾厚濃靜岡抹茶拿鐵第二杯10元，原價65元、特價38元
◾霜淇淋第二支10元，原價49元、特價30元

▲全家「山丘藍台灣藍莓」霜淇淋口味將在4月3日登場，以新鮮台灣藍莓製成，微酸中帶甜，是款大人系甜點。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家「山丘藍台灣藍莓」霜淇淋口味，以新鮮台灣藍莓製成，微酸中帶甜，是款大人系甜點。（圖／記者鍾怡婷攝）
📍APP隨買跨店取｜4月17日至4月30日
◾冰嘉明拿鐵2杯99元，66折，原價75元、特價50元
◾大杯燕麥奶拿鐵2杯99元，77折，原價65元、特價50元

▲嘉明拿鐵線上寄杯買2送1。（圖／業者提供）
▲嘉明拿鐵線上寄杯2杯99元。（圖／業者提供）
🟡7-ELEVEN
📍門市｜4月19日至4月21日
◾大杯美式第二杯10元，原價45元、特價28元
◾厚乳拿鐵第二杯10元，原價65元、特價38元
◾精品大杯美式第二杯10元，原價100元、特價55元
◾咖啡珍珠歐蕾第二杯10元，原價75元、特價43元
◾香鑽水果茶第二杯10元，原價70元、特價40元

◾憑icash2.0/icash Pay/OPEN錢包，購買指定CITY系列飲品/飲料/泡麵/零食/糖果/精補品/冰品/冷凍品/啤酒/甜點/寵物食品/衛生棉/濕紙巾 消費每滿222元折22元/滿888元折100元。
立折門檻： 222元折22元/ 444元折44元/ 666元折66元/ 888元折100元/ 1776元折200元/ 2664元折300元/單筆折抵上限300元。

▲7-11限時三天美式、拿鐵第二杯10元，買指定商品滿額立折優惠。（圖／7-11提供）
▲7-11限時三天美式、拿鐵第二杯10元，買指定商品滿額立折優惠。（圖／7-11提供）
🟡LINE禮物
Line禮物販售的電子票券，有7-11咖啡隱藏版優惠外，還可以寄杯慢慢喝，除了送禮也能拿來自用。

◾大杯熱厚乳拿鐵買1送1，5折，原價65元、特價33元🔎點此購買
◾大杯冰蜂蜜美式買1送1，5折，原價70元、特價35元🔎點此購買
◾青梅冰茶買1送1，5折，原價60元、特價30元🔎點此購買

以上於活動期間購買／贈送商品，且在2024年05月20日 23:59以前於門市使用完畢，購買者/送禮者可獲得同款商品之贈品券乙份。

▲Line禮物販售的電子票券，有7-11咖啡隱藏版優惠外，還可以寄杯慢慢喝，除了送禮也能拿來自用。（圖／翻攝自APP）
▲Line禮物販售的電子票券，有7-11咖啡隱藏版優惠外，還可以寄杯慢慢喝，除了送禮也能拿來自用。（圖／翻攝自APP）

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