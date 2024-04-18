下雨天不憂鬱！全家濃拿鐵、靜岡抹茶第2杯10元　霜淇淋10元爽吃

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📍門市｜4月19日至4月21日
◾特濃拿鐵第二杯10元，原價65元、特價38元
◾厚濃靜岡抹茶拿鐵第二杯10元，原價65元、特價38元
◾霜淇淋第二支10元，原價49元、特價30元
📍APP隨買跨店取｜4月17日至4月30日
◾冰嘉明拿鐵2杯99元，66折，原價75元、特價50元
◾大杯燕麥奶拿鐵2杯99元，77折，原價65元、特價50元
🟡7-ELEVEN
📍門市｜4月19日至4月21日
◾大杯美式第二杯10元，原價45元、特價28元
◾厚乳拿鐵第二杯10元，原價65元、特價38元
◾精品大杯美式第二杯10元，原價100元、特價55元
◾咖啡珍珠歐蕾第二杯10元，原價75元、特價43元
◾香鑽水果茶第二杯10元，原價70元、特價40元
◾憑icash2.0/icash Pay/OPEN錢包，購買指定CITY系列飲品/飲料/泡麵/零食/糖果/精補品/冰品/冷凍品/啤酒/甜點/寵物食品/衛生棉/濕紙巾 消費每滿222元折22元/滿888元折100元。
立折門檻： 222元折22元/ 444元折44元/ 666元折66元/ 888元折100元/ 1776元折200元/ 2664元折300元/單筆折抵上限300元。
🟡LINE禮物
Line禮物販售的電子票券，有7-11咖啡隱藏版優惠外，還可以寄杯慢慢喝，除了送禮也能拿來自用。
◾大杯熱厚乳拿鐵買1送1，5折，原價65元、特價33元🔎點此購買
◾大杯冰蜂蜜美式買1送1，5折，原價70元、特價35元🔎點此購買
◾青梅冰茶買1送1，5折，原價60元、特價30元🔎點此購買
以上於活動期間購買／贈送商品，且在2024年05月20日 23:59以前於門市使用完畢，購買者/送禮者可獲得同款商品之贈品券乙份。