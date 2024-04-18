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不斷更新／上班注意！北北基桃「大雷雨警戒」　一堆人被雨彈砸醒

▲鋒面通過、對流雲系發展旺盛，今（18）日中部以北、東半部要留意雷雨的發生。（圖／記者葉政勳攝）
▲鋒面通過、對流雲系發展旺盛，今（18）日中部以北、東半部要留意雷雨的發生。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩／綜合報導

（更新時間07:00）因鋒面通過台灣，今（18）日中部以北、東半部有旺盛對流發展，新北五股已經出現1小時降雨65毫米的超高時雨量，中央氣象署持續發布「大雷雨即時訊息」，水利署也發布「淹水警戒」，提醒民眾注意打雷、閃電、劇烈降雨和強陣風，雨勢將造成能見度欠佳、影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。

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🟡淹水警戒

⚠️基隆市（二級警戒）： 中山區、安樂區
⚠️臺北市（二級警戒）：北投區
⚠️新北市（一級警戒）：淡水區、五股區
⚠️新北市（二級警戒）：林口區、汐止區、蘆洲區、新莊區、板橋區、淡水區

🟡大雷雨即時訊息

⚠️基隆市、臺北市、新北市、桃園市，發布時間06:33，持續至07:30
📍基隆市：七堵區、暖暖區、仁愛區、中山區、安樂區、信義區
📍臺北市：松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、南港區、內湖區、士林區、北投區
📍新北市：板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、新店區、樹林區、淡水區、汐止區、瑞芳區、蘆洲區、五股區、泰山區、林口區、深坑區、石碇區、三芝區、石門區、八里區、平溪區、雙溪區、貢寮區、金山區、萬里區
📍桃園市：蘆竹區、大園區、龜山區、觀音區

⚠️基隆市、臺北市、新北市，發布時間05:36
📍基隆市：七堵區
📍臺北市：士林區、北投區
📍新北市：汐止區、三芝區、石門區、金山區、萬里區

氣象署預報員提醒，今天鋒面通過、水氣增多，凌晨開始就容易有對流雲系發展，預測北部及東半部有「局部陣雨或雷雨」，中部有「零星陣雨或雷雨」，南部雲量增多，午後山區易有「局部雷陣雨」，中北部要小心「短延時強降雨、雷擊、強陣風」等劇烈天氣，外出活動務必攜帶雨具。


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