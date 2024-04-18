日本西部地震規模上修6.6！至少7傷 外界關注與「南海海槽」關聯
日本九州島大分縣與四國島愛媛縣之間的「豐厚水道」，當地時間17日深夜23時14分，發生芮氏規模6.4地震，震源深度50公里，包含愛媛縣、高知縣都觀測到最大震度6弱搖晃，雖然並無發布海嘯警報，但截至發稿時間為止，已知至少造成7人受傷，日本氣象廳隨後並上修地震規模、修正震源深度。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《日本放送協會》、《共同社》報導，日本氣象廳在18日凌晨的記者會上，將地震規模由芮氏6.4修訂為6.6，震源深度也被修正為39公里。此次地震至少造成7人受傷，其中愛媛縣5人，大分縣2人，所幸都沒有生命危險。
不過，這次地震仍對四國多地造成破壞，包括山崩、水管爆裂、土石流、電線桿倒塌等。位於高知縣高岡郡的檮原町有5戶人家，因地震導致的落石和倒塌路樹阻斷道路而受困，但沒有人受傷。
由於此次地震，震央位在「南海海槽巨大地震」（被預測將會發生在菲律賓海板塊與阿穆爾板塊邊界俯衝帶的一場巨大地震）的假定範圍內，因此外界也擔心兩者是否有關、會不會引起連動作用，對此京都大學防災研究所教授西村卓也表示，不能說完全沒有聯繫，未來1週還需提防較大規模的地震。
日本氣象廳地震海嘯監測課長原田聰則在18日凌晨的記者會回應，雖然這次地震發生在「南海海槽巨大地震」的假定震央區域內，但不符合調查關聯性的標準；而且這次地震發生在菲律賓海板塊內部，也與南海海槽巨大地震發生在板塊邊界的預設不同。