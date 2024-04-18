科技股帶來下行壓力！美股納指、標普連四黑 道瓊收跌45點
受到地緣政治緊張、美國聯準會（Fed）延後降息時間等因素影響，美國股市持續疲軟，雖然週三開盤時一度走高，但收盤時回吐漲幅，美股主要指數皆震盪收黑，其中納斯達克指數重挫1.15%，連續第4個交易日下滑，標準普爾500指數跌幅也達0.58%，連續第4個交易日走低。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《CNBC》等外媒報導，由於人工智慧寵兒輝達（Nvidia）陷入虧損，股價下跌近4%，股市在當天午後交易感到壓力，科技股亦是標普500指數中表現最差的一塊，嘉信理財集團（Charles Schwab）的高級投資策略師戈登（Kevin Gordon）表示，投資人正在削減一些「看似極具抱負及成功的股票」，並開始意識到市場有其他表現相對良好的部分。
17日收盤，美股道瓊指數下跌45.66點，或0.12%，收37753.31點；納斯達克指數下跌181.88點，或1.15%，收15683.37點；標普500指數下跌29.2點，或0.58%，收5022.21點；費城半導體指數下跌153.22點，或3.25%，收4567.31點。
藍籌每日趨勢報告（Blue Chip Daily Trend Report）的首席策略師坦塔雷利（Larry Tentarelli）認為，目前的市場氛圍相較於幾個月前更加謹慎，週三的股市表現疲軟，象徵著第一季和2023年的強勁上漲有所放緩。