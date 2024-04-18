大雨狂灌北台灣！石門水庫一大早「完全沒事」 破千人線上祈雨
（09:00更新，上午8時30分起石門水庫已陸續降雨）隨著鋒面通過，北台灣今（18）日一早就下起滂沱大雨，不少民眾被刺耳的雨聲吵醒，中央氣象署也針對北北基桃發布「大雷雨即時訊息」，不過有別於桃園市區的劇烈雨勢，蓄水量僅剩24.3％的石門水庫天氣卻顯得晴朗，許多網友紛紛前往石門水庫在 YouTube 的即時影像「線上祈雨」，上午7點人數就突破1000人，民眾紛紛苦喊可惜。
記者張志浩／綜合報導
進入枯水期後，北台灣水資源主力石門水庫蓄水量只剩24.3％，今早在北部市區、山區紛紛出現暴雨後，許多民眾期待石門水庫也能好好解渴一波，沒想到打開即時影像，石門水庫彷彿被蓋上一層防護罩，僅是雲層稍多，幾乎沒有降雨，甚至有早起的民眾在一旁的步道健走、騎自行車。
上午7時，石門水庫 YouTube 即時影像湧入破千名網友，眾人紛紛留言，「內壢超級大雨，水庫竟然沒下」、「桃園市區都快淹水了，石門水庫怎麼了」、「老天爺下錯地方了啦」、「這邊的收入怎麼了」、「希望快點嚇到水庫，2小時就能大豐收了」。
針對今日降雨，氣象署已針對基隆北海岸、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣發布「大雨特報」，不過清晨大雨主要集中在台灣叫北部的區域，預估越晚雨勢會越往南方延伸，山區也有機會出現較大雨勢，石門水庫可能要再晚一點才叫有降雨機會。