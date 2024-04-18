上班要注意！清早大雨狂炸、水利署對北北基17區發布淹水警戒
因鋒面通過台灣，今（18）日中部以北、東半部有旺盛對流發展，新北五股已經出現1小時降雨65毫米的超高時雨量，中央氣象署持續發布「大雷雨即時訊息」，另外，水利署對新北市、台北市、基隆市發布「淹水警戒」，請民眾上班外出留意安全。
記者陳郁柔／台北報導
氣象署清晨6點半對桃園市、台北市、基隆市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至7時30分，慎防劇烈降雨、雷擊，溪水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。其中新北市石碇區、台北市士林區有山區暴雨，氣象署針對當地民眾發布國家警報，留意溪水暴漲並儘速遠離。
一早大雷雨狂炸，水利署針對基隆市七堵區 、 仁愛區、台北市大安區、中山區、松山區、萬華區、中正區、內湖區、新北市三重區、林口區發布二級淹水警戒；台北市信義區、新北市汐止區、五股區、泰山區、蘆洲區、新莊區、板橋區一級淹水警戒。
水利署發布淹水警戒區域（截至上午7:30）
基隆市
二級警戒 : 七堵區 、 仁愛區
台北市
一級警戒 : 信義區
二級警戒 : 大安區 、 中山區 、 松山區 、 萬華區 、 中正區 、 內湖區
新北市
一級警戒 : 汐止區 、 五股區 、 泰山區 、 蘆洲區 、 新莊區 、 板橋區
二級警戒 : 三重區 、 林口區