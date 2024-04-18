有夠噁心！台鐵自強號座位遭塗抹「黃金」　拉屎哥落網曝原因

背2桶柴油闖勤美誠品潑灑企圖縱火　24歲吊嘎男犯案動機曝光

▲身穿紅色吊嘎的24歲王姓男子，昨日下午獨自背著包包進入勤美誠品3樓書店區，接著拿出2個10公升塑膠桶朝走道淋澆潑灑，並持打火機意圖縱火。（圖／翻攝畫面）
▲身穿紅色吊嘎的24歲王姓男子，昨日下午獨自背著包包進入勤美誠品3樓書店區，接著拿出2個10公升塑膠桶朝走道淋澆潑灑，並持打火機意圖縱火。（圖／翻攝畫面）

社會組／綜合報導

昨（17）日下午2時許，台中一名24歲王姓男子獨自背著包包進入勤美誠品3樓書店區，接著拿出2個10公升塑膠桶朝走道淋澆潑灑，並持打火機意圖縱火，所幸柴油燃點高，且商場保全即時制止通報，才未釀成火警，否則後果不堪設想。警方獲報逮人，訊後依公共危險罪嫌送辦，並建請檢察官聲押。

我是廣告 請繼續往下閱讀
警方調查，王男15日攜帶2個10公升塑膠桶，至租屋處附近加油站購買柴油，昨日下午將2桶柴油裝入黑色背包後，騎車前往公益路勤美誠品，並搭乘手扶梯至3樓，過程中柴油不斷從背包滲出，飄出濃濃汽油味。

接著，他走至在書架中間走道，拿出汽油朝地板潑灑，過程並未與人交談或衝突，並持打火機作勢引燃，引起顧客恐慌、逃離，所幸未釀成火勢，全案無人受傷。

▲警方查扣2桶塑膠桶、2只打火機、1個黑色背包等證物。（圖／翻攝畫面）
▲警方查扣2桶塑膠桶、2只打火機、1個黑色背包等證物。（圖／翻攝畫面）
工作人員見狀後通報，商場保全也即時壓制，當警方趕赴現場逮人，發現地上一攤油之外，王男身穿紅色吊嘎，身上也被未密封的桶裝油淋了滿身，現場查扣2桶塑膠桶、2只打火機、1個黑色背包等證物，並將人帶回訊問。

據了解，企圖縱火的王男年約24歲，情緒不穩拒絕就醫，面對警方訊問起初不願配合調查，始終閉口不言，後經警方追查並突破其心防，王男才坦承犯案，供稱近期與家人有糾紛，大吵後被趕出家門獨自租房，加上工作受挫、經濟壓力大，才會做出脫序行為，全案訊後依公共危險罪移送台中地檢署偵辦。

天王星大樓拆完了！重機具一字排開　全體脫帽向康老師致意

大姑夫婦涉詐騙洗錢案！徐巧芯2事交代不清　基進黨今按鈴告發3罪

台中和牛燒肉店爆用過期食材　日籍負責人曾涉上千億日圓博弈遭逮

新竹攻城獅傳遭大股東悍創掏空　董事長發出四點聲明

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生