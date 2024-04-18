背2桶柴油闖勤美誠品潑灑企圖縱火 24歲吊嘎男犯案動機曝光
昨（17）日下午2時許，台中一名24歲王姓男子獨自背著包包進入勤美誠品3樓書店區，接著拿出2個10公升塑膠桶朝走道淋澆潑灑，並持打火機意圖縱火，所幸柴油燃點高，且商場保全即時制止通報，才未釀成火警，否則後果不堪設想。警方獲報逮人，訊後依公共危險罪嫌送辦，並建請檢察官聲押。
社會組／綜合報導
警方調查，王男15日攜帶2個10公升塑膠桶，至租屋處附近加油站購買柴油，昨日下午將2桶柴油裝入黑色背包後，騎車前往公益路勤美誠品，並搭乘手扶梯至3樓，過程中柴油不斷從背包滲出，飄出濃濃汽油味。
接著，他走至在書架中間走道，拿出汽油朝地板潑灑，過程並未與人交談或衝突，並持打火機作勢引燃，引起顧客恐慌、逃離，所幸未釀成火勢，全案無人受傷。
工作人員見狀後通報，商場保全也即時壓制，當警方趕赴現場逮人，發現地上一攤油之外，王男身穿紅色吊嘎，身上也被未密封的桶裝油淋了滿身，現場查扣2桶塑膠桶、2只打火機、1個黑色背包等證物，並將人帶回訊問。
據了解，企圖縱火的王男年約24歲，情緒不穩拒絕就醫，面對警方訊問起初不願配合調查，始終閉口不言，後經警方追查並突破其心防，王男才坦承犯案，供稱近期與家人有糾紛，大吵後被趕出家門獨自租房，加上工作受挫、經濟壓力大，才會做出脫序行為，全案訊後依公共危險罪移送台中地檢署偵辦。