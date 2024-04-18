蔡英文提前暴露國安人事惹議 黃揚明：黨內解釋只讓總統顯得無知
準總統賴清德新內閣人事陸續出爐，總統蔡英文提前曝光林佳龍、吳釗燮將接任外交部長、國安會秘書長，引發軒然大波。資深媒體人黃揚明昨（17）晚表示，為什麼會有黨政人士幫總統說明，昨天透露國安人事安排的理由，是「以為相關人事已經發布」。只會讓外界認為總統對事情的理解、判斷能力都很糟糕而已。
記者陳宜加／台北報導
黃揚明昨晚在臉書發文表示，實在想不透，為什麼會有黨政人士幫總統說明，昨天透露國安人事安排的理由，是「以為相關人事已經發布」。這樣的說法，只會讓外界認為總統對事情的理解、判斷能力都很糟糕而已....
黃揚明說，另外，昨天雖然看起來蔡總統講了2個人，實際上影響的是3個人。因為現任國安會祕書長顧立雄也確定會異動。
黃揚明也針對鄭文燦傳接海基會表示，至於海基會董事長傳出將由行政院副院長鄭文燦接任，基本上，民進黨2016年上任後，位於大直的海基會形同冷宮，多由退休外交官擔任董事長：如田弘茂、張小月、李大維（另有許勝雄代理）。除非賴清德上任後突然轉向，讓兩岸大幅度交流，否則鄭文燦若接下海基會董座，應該就要過著閒雲野鶴的日子了。
另外，立法院內政委員會過去有定下決議，若海基會董事長領取專任薪資，審議海基會預算時就必須到立法院備詢，這點，鄭文燦副院長也得考量若接任後，是否選擇專任領薪。