Lulu快閃爆衝突！陳沂酸黃子佼出事她秒切割：愛馬仕包要不要退回
藝人黃子佼被爆出購買未成年少女偷拍影片，遭到社會大眾譴責，連師父張小燕、徒弟Lulu（黃路梓茵）都備受牽連。Lulu昨（17）日出席活動，結束後不受訪秒閃人，與大批記者上演追逐戰，現場一度爆發推擠衝突，十分混亂。對此，網紅陳沂狠酸她「看到某藝人平常百般巴結，出事馬上切割的態度，就覺得她真的好適合演藝圈」，笑說自己做不來，才會被演藝圈排擠。
記者薛羽彤／綜合報導
Lulu昨日出席活動，深知活動結束後會被媒體詢問黃子佼相關，所幸直接不受訪閃人，造成大批媒體們相當錯愕，趕緊衝上前進行訪問，有記者要求她講1、2句話就好，Lulu全程低頭不發一語，在走道上造成媒體們擁擠，過程長達5至7分鐘，現場十分混亂。
網紅陳沂在Threads上狠酸Lulu「看到某藝人平常百般巴結，出事馬上切割的態度，就覺得她真的好適合演藝圈。這些事我還真做不來，難怪要被演藝圈排擠！」有網友詢問是誰，陳沂回答「正能量啊」、「愛馬仕不知道要不要退回去？」Lulu先前常發正面的文章，也曾說過「每個人都需要成為散發正能量的人」；而愛馬仕包則是黃子佼送給Lulu得到金鐘獎的禮物。
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