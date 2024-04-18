不讓別人插手！以色列稱將自行決定回擊伊朗　分析：約旦立場艱難

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納坦雅胡17日會見了前往以色列，協調中東危機的德國、英國外交部長，表達對2國支持以色列的感謝之意，但也不忘表示：「我想明確的說，我們將自己做出決定，以色列國將採取一切必要措施保衛自己。」而德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock ）則直言，升級局勢對任何人都沒有好處，對以色列、仍在哈馬斯手中的數十名人質、加薩人民以及伊朗政權下的民眾都是。
約旦同樣呼籲各方保持克制，提醒一場可能對地區造成「毀滅性」打擊的戰爭風險近在眼前，也會對包括美國在內的世界其他地區，產生非常嚴重的影響，必須確保局勢不會進一步升級。
有分析指出，在伊朗13日襲擊以色列後，約旦發現自己作為以色列對抗伊朗的盟友，正處於不利的境地，特別約旦空軍還擊落了進入其領空的伊朗無人機，挫敗了伊朗對以色列的攻擊，儘管約旦否認曾干預戰事，並表示這樣做是為了保護約旦自己。
在加薩人道危機爆發後，中東多國對以色列的看法就陷入分歧，約旦內部也有了指控當局「背叛」的聲音，社交平台上，出現了稱呼約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）「叛徒」的貼文，甚至還有阿布杜拉二世穿著以色列國防軍制服的表情包。
分析提到，約1100萬人口的約旦王國，有許多人民都是巴勒斯坦難民的後裔，以色列政府聲稱哈馬斯對區域安全構成威脅，而伊朗則急於利用加薩戰爭來擴大其影響力，約旦夾在中間顯得左右為難，不過它並不是唯一成為夾心餅乾的中東國家，沙烏地阿拉伯也淡化了有關它擊落伊朗飛彈的報導，並和阿拉伯聯合大公國一樣，未在13日的空襲發生後明確譴責伊朗。