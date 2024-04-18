大S罕見放閃具俊曄！曬尪帥照甜喊「酷吧！我老公」小S也力挺
藝人大S（徐熙媛）2022年再婚嫁給舊愛具俊曄，大S淡出螢光幕前多年，兩人低調生活鮮少放閃。如今為了力挺老公的工作，她大方曬出具俊曄暴瘦14公斤後的帥照，「酷吧！我老公」短短5字卻充滿粉紅泡泡，連小S也站出來力挺。
記者薛羽彤／綜合報導
大S婚後生活低調，上次在社群上提到具俊曄已是去年3月初。昨（17）日她力挺老公的DJ活動，寫上「酷吧！我老公」並附上具俊曄的帥照、購票詳情與資訊，網友看到後紛紛羨慕表示，「祝永遠幸福甜蜜蜜」、「好帥的老公，大S好幸福」、「這樣就對了。把老公曬出來」、「歐爸真的帥爆」。身為妹妹的小S（徐熙娣），也發文力挺姊夫：「挺家人，是我永不改變的原則！」
具俊曄日前登上韓國節目《脫掉鞋子恢單4Men》，談到夫妻倆的生活，具俊曄表示兩人關係很好，結婚以來從不吵架，平時會一起追韓劇，如果大S餓了，自己就會煮拉麵給她吃；如果出外約會，就會在電梯裡留下合影紀念，生活裡充滿儀式感。具俊曄透露，大S非常感性，經常對他說「我愛你」，最令他感動的一句話是「謝謝你跟我結婚」。
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