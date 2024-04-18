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列入時代雜誌百大影響力人物　賴清德榮幸：持續捍衛台灣民主

▲賴清德列入時代雜誌百大影響力人物。（圖／記者吳翊緁攝，2023.04.10）
▲賴清德列入時代雜誌百大影響力人物。（圖／記者吳翊緁攝，2023.04.10）

記者陳佩君／台北報導

美國「時代雜誌」公布2024年百大最具影響力人物名單，台灣總統當選人賴清德入列。對此，賴清德今（18）日表示，他會以解決問題的態度、彼此信任的精神，持續捍衛台灣民主，團結守護這個美麗的國家。

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時代雜誌公布的2024年百大最具影響力人物名單（The 100 Most Influential People of 2024），賴清德被列在領袖類別；介紹專文由前美國猶他州長洪博培（Jon Huntsman）執筆，洪博培另曾擔任美國駐中國大使。

對此，賴清德在臉書指出，美國《時代雜誌》TIME昨晚公布2024年百大影響人物（The 100 Most Influential People of 2024），他很榮幸能獲選其中，也特別感謝洪博培專文推薦。

賴清德表示，2024是世界關鍵的一年，全球有64個國家、涵蓋49%的選民進行改選，台灣作為今年最重要、最關鍵的選舉之一，國人寫下了民主的新頁，也再一次告訴全世界：「台灣等於民主，民主就等於台灣」，這是所有台灣人共同成就的驕傲。

賴清德提到，本次與他同期入選的有波蘭及義大利總理，以及菲律賓新任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.），也有大家非常熟悉的「台南人之子」 — 輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。

賴清德說，台灣位處新電腦革命、AI革命、新工業革命的中心位置，未來不論哪個領域，台灣的一舉一動，都將重新定義世界，台灣已經成為影響全世界的關鍵支點，守護世界的繁榮與幸福，將會是台灣責無旁貸的使命與責任。

「現在，是屬於台灣的時代；這也是全體台灣人共同寫下，一個充滿希望、無所畏懼的時代！」賴清德強調，他會以解決問題的態度、彼此信任的精神，持續捍衛台灣民主，團結守護這個美麗的國家。

賴清德說，台灣將以穩健、堅定、自信的步伐，扛起時代的責任與挑戰。「未來，我們一起大步向前」。

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