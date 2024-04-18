逾百萬名股東嗨翻！中鋼紀念品終於出爐　呼應食安送出抗菌砧板

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「砧心有您」主要有3個特點：
第一是「抗菌衛生，使用安心」，中鋼說明，砧心有您為不鏽鋼及PP塑料雙砧板組合，不鏽鋼砧板材質採用特製304抗菌不銹鋼，清洗方便、好保養，為餐廚用品的最佳首選。塑料砧板以食品級PP塑料製成，耐溫-10°C～+110°C，於各種冷凍及高溫食材均可安心使用，守護股東們的食安衛生。
第二是「三種功能，巧思貼心」，中鋼指出，砧板表面的六邊形格紋可固定食材，在刀切過程中不易滑動，並採用傾斜式設計，底部可承接料理食材時產生的過多水分，方便實用；反轉後背面立體曲折溝槽，可做為餐具或茶杯瀝水臺使用，兼具料理生鮮、蔬果、瀝水3種功能於一體。採用旋轉45度的三角形卡扣巧思，可使不鏽鋼砧板與PP塑料砧板雙體合而為一，收納更方便。
第三則是「便於攜帶，永續環保」，為減少一次性包裝耗材，砧心有您以可重複使用PVC收納袋作為外部包裝，兼具防塵衛生及外出攜帶的便利性外，同時展現中鋼重視永續環保的企業精神，將ESG落實於日常之中。
去年中鋼送出的傘Q，是採用中鋼生產線材及冷軋鋼，再搭配玻璃纖維製作的雨傘，更因為領取人數過於踴躍，原本只做了65萬份，後又再追加製作77萬份，發送量創下歷史新高，也可見中鋼送出的股東會紀念品有多受股東喜愛。
根據統計，截至上週五（4/12）為止，中鋼股東會人數為125萬人，其中零股人數約31萬人，佔總股東人數的24.6%。而持有1到5張的股東則是超過69.3萬人，佔股東人數的55%。