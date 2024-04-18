Zion Williamson傷情曝光！附加賽報銷　49勝鵜鶘恐無緣打季後賽

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Zion Williamson的傷勢2周後複查 鵜鶘情況相當不妙
ESPN指出，在進行核磁共振檢查後，Zion Williamson最終被診斷左腿繩肌拉傷，他將在大約2周後再次接受檢查。「Zion的傷勢嚴重到我們可能已經看完了他本賽季的最後一場比賽了，他基本上最少要缺席一整輪系列賽。」
鵜鶘將在20日與昨天擊敗金州勇士的沙加緬度國王進行交手，爭奪今年西區季後賽的最後一張門票，勝者將以第8種子身分和奧克拉荷馬雷霆進行交手。
Kawhi Leonard預計將出戰季後賽首戰 本季出勤率創新高
至於快艇方面，Kawhi Leonard昨天沒有參加快艇全隊的5對5的全場訓練，健康狀況再次引起外界關注。不過快艇總教練Tyronn Lue表示，他預計Leonard可以在系列賽首戰上場。
由於進行手術治療右膝發炎，Leonard自3月31日後就沒有參加過任何比賽。Leonard在本季例行賽中打了68場比賽，這是他自2016-17賽季於聖安東尼奧馬刺隊打了74場比賽以來最多的一季，也是快艇生涯新高。本季這位明星前鋒場均貢獻23.7分6.1籃板3.6助攻。
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