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Zion Williamson傷情曝光！附加賽報銷　49勝鵜鶘恐無緣打季後賽

▲Zion Williamson左腿筋有傷勢，將在2周後進行複查，這將使鵜鶘陷入巨大危機。（圖／美聯社／達志影像）
▲Zion Williamson左腿筋有傷勢，將在2周後進行複查，這將使鵜鶘陷入巨大危機。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

Zion Williamson在對上洛杉磯湖人的附加賽，雖然砍下40分11籃板，但是在末節傷退，今（18）日檢查後確認Williamson左腿筋有傷勢，將在2周後進行複查，這將使鵜鶘陷入巨大危機，儘管例行賽拿下49勝，但有可能打不了季後賽。而另一方面，備戰季後賽的快艇，目前預計主將Kawhi Leonard首戰可以上場

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ESPN記者Adrian Wojnarowski在報導中指出，Zion Williamson因左腿筋傷勢，將缺席下一場對國王的附加賽，他將在未來幾周接受進一步評估，這對鵜鶘來說是一個巨大的打擊。

Zion Williamson的傷勢2周後複查　鵜鶘情況相當不妙

ESPN指出，在進行核磁共振檢查後，Zion Williamson最終被診斷左腿繩肌拉傷，他將在大約2周後再次接受檢查。「Zion的傷勢嚴重到我們可能已經看完了他本賽季的最後一場比賽了，他基本上最少要缺席一整輪系列賽。」

鵜鶘將在20日與昨天擊敗金州勇士的沙加緬度國王進行交手，爭奪今年西區季後賽的最後一張門票，勝者將以第8種子身分和奧克拉荷馬雷霆進行交手。

▲快艇一哥雷納德（Kawhi Leonard）加入美國男籃。（圖／美聯社／達志影像）
▲快艇一哥Kawhi Leonard預計將出戰季後賽首戰，他在本季例行賽中打了68場比賽。（圖／美聯社／達志影像）
Kawhi Leonard預計將出戰季後賽首戰　本季出勤率創新高

至於快艇方面，Kawhi Leonard昨天沒有參加快艇全隊的5對5的全場訓練，健康狀況再次引起外界關注。不過快艇總教練Tyronn Lue表示，他預計Leonard可以在系列賽首戰上場。

由於進行手術治療右膝發炎，Leonard自3月31日後就沒有參加過任何比賽。Leonard在本季例行賽中打了68場比賽，這是他自2016-17賽季於聖安東尼奧馬刺隊打了74場比賽以來最多的一季，也是快艇生涯新高。本季這位明星前鋒場均貢獻23.7分6.1籃板3.6助攻。

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