黃智賢籲徐巧芯低調：無法接受生理期被當哭倒傅崐萁懷裡的理由

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黃智賢說，作為一個立委，徐巧芯在大姑涉詐後的種種言行，是不及格的。包括在被她稱為病毒的傅崐萁懷裡，嚎哭24秒。她顯然完全不了解，一個立委的社會責任與標準是什麼。她不知道，誠信問題與人品，是政治的根本。似乎，她反而享受媒體與網路聲量衝上天際。不管是正聲量，還是負聲量。而她的處境，並不是因為政治迫害她而造成的。一切，是她的大姑涉詐，以及她自己的誇張言行造成的。
黃智賢認為，徐巧芯不斷有高調的造勢與表態。各種話術，以及各種高情緒張力的呈現。這都是有異於常人，背離常理的。並且，其實對徐巧芯並不有利。但徐巧芯卻判斷錯誤。她的大姑跟大姑先生，現在已經因為涉嫌詐騙洗錢被羈押20多天了。許多徐巧芯現在的說法，牽涉了非常敏感的相關案情，以及金流。而徐巧芯的說法，情節跳躍荒誕，矛盾之至，又一再改口。這樣，許多細節就前後兜不起來。這對徐巧芯的形象，會是毀滅性的傷害。也對司法調查不利。
黃智賢說，調查徐巧芯大姑詐騙案，社會要求的，是毋枉毋縱。人民會要求司法，不可因為徐巧芯是在野黨，而橫加追殺。也不能因為在野黨立委在立法院過半，以及徐巧芯跟國民黨的政治權勢，而恐懼。徐巧芯家人搞詐騙，涉及洗錢的簡單司法案件，不該被操作成政治攻防，不該變成藍綠對決。因為，這件事與政治無關。