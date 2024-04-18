NBA附加賽／76人105:104擊敗熱火！Batum爆發砍20分、送關鍵火鍋

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76人在此役開賽就率先打出12:4的攻勢，但首節熱火靠著該節尾聲Kevin Love、Jimmy Butler輪流站上罰球線反超，首節打完由熱火取得23:22領先，次節76人熄火，讓熱火打出28:17的攻勢，上半場結束熱火進一步將分差擴大到51:39領先。
來到第3節，76人進攻火力甦醒，單節打出30:23的攻勢，將比分追至69:74，末節雙方你來我往，76人在最後1分47秒時，靠著Joel Embiid打出「三分打」超前比分，雖熱火隨後利用Haywood Highsmith追平比分，但76人仍然在最後30秒，透過Kelly Oubre Jr.打出「三分打」以及Nicolas Batum的關鍵阻攻鎖定勝局，終場76人以105：104擊敗熱火晉級季後賽首輪。
76人此役雖然獲勝，但主力Joel Embiid打得十分掙扎，全場上陣38分鐘，17投6中拿下23分、15籃板、5助攻。此役能獲勝的關鍵，陣中35歲鋒線老將Nicolas Batum功不可沒，全場12投7中、三分球10中6，高效砍進20分。
76人在晉級之後，將要對上東區第2種子紐約尼克，雙方進行7戰4勝的系列賽交手。而輸球的熱火則要等待下一場公牛和老鷹之間的勝方，爭奪最後的第8種子。
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