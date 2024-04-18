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小優錄影辦「生前告別式」！爆哭淚灑攝影棚：可以看這集想念我

▲小優參加錄影辦生前告別式，忍不住情緒爆哭，「以後我愛的人也可以看這集來想念我」。（圖／小優IG）
▲小優參加錄影辦生前告別式，忍不住情緒爆哭，「以後我愛的人也可以看這集來想念我」。（圖／小優IG）

記者洪生儒／綜合報導

藝人小優從節目《大學生了沒》出道，也曾是《全民最大黨》的班底，憑著活潑的個性和甜美的臉蛋，獲得不少粉絲的喜愛，至今仍活躍在各大綜藝節目中。而小優最近參加錄影時，跟小甜甜、蘿莉塔等藝人，一起在節目中舉辦了「生前告別式」，她身穿典雅的純白長裙出席，也透露自己在過程中忍不住「哭爆了」，引起不少網友關注。

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▲小優參加錄影時，跟小甜甜、蘿莉塔一起在節目中舉辦「生前告別式」，現場氛圍讓她忍不住淚崩。 （圖／小優IG）
▲小優參加錄影時，跟小甜甜、蘿莉塔一起在節目中舉辦「生前告別式」，現場氛圍讓她忍不住淚崩。 （圖／小優IG）
小優近日參加節目《小明星大跟班》的錄影，這一次錄影的主題很特別，是要舉辦「生前告別式」，小優也在發文中提到，「今天錄影我哭爆了！我們一起上節目辦『生前告別式』，把心裡的話說出來，真的好感人。」

小優在錄影之後心裡充滿感觸，希望大家都可以好好把握活著的每一天，「在那一天來臨之前把想做的事情去實踐，人生苦短，明天跟意外不知道是誰先到，希望那天來臨前我們不會有太多遺憾，以後我愛的人也可以看這集來想念我。」

▲小優在錄影之後心裡充滿感觸，希望大家都可以好好把握活著的每一天。（圖／小優IG）
▲小優在錄影之後心裡充滿感觸，希望大家都可以好好把握活著的每一天。（圖／小優IG）
從小優曬出的影片中也可以看到這集節目來賓包含小甜甜、蘿莉塔等人，讓不少網友都相當期待節目播出，紛紛留言表示，「這個主題好溫馨的感覺」、「我只想告別貧窮的自己！」、「很遺憾帶給大家歡笑的山豬離開了」、「我們都要把握當下珍惜身邊所有愛妳的人」、「我會準備3盒面紙，按時收看，一路好走」。

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